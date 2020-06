ID Distribution/Vaziva

ID Distribution/Vaziva - Einführung des ersten 2.0 Produkts der nächsten Generation im Immobiliensektor

ID Distribution, die französische Gesellschaft für Mitarbeitervergünstigungen freut sich, das Joint Venture mit Groupe JRI anzukündigen, ein im Immobiliensektor in Paris tätiges Unternehmen mit Erfahrung in der Vergabe von Wertpapiertoken und einer in Frankfurt unter ISIN DE000A28S117 (WKN A28S11) gelisteten Anleihe für den Ankauf von Gebäuden in Paris, die für den Erwerb von Wohnungseigentum für Arbeitnehmer bestimmt sind. Der Gesamtbetrag (70 Millionen Euro) wird in den Erwerb von 5 Gebäuden mit dem Ziel, Nießbrauch-Eigentum an Erstkäufer zu vermieten, investiert und um traditionelles Geschäft in Zusammenhang mit dem Immobilienhandel bei besonders bedeutenden Gebäuden zu erhalten.

Das Immobilienprojekt mit fünf Objekten umfasst spektakuläre Standorte in Paris, z. B. Rue du Faubourg Saint Honoré , Rue du Sabot in Saint Germain des Prés und Rue d'Assas im Quartier Latin. Das sind Pariser Stadtviertel, die bereits seit dreißig Jahren im Trend sind. Jean Raoul Ismael , ein sehr erfahrener Akteur im Immobilienerwerb, der über Anlagen im Werte von mehr als einer Milliarde Euro verfügt und in den letzten zehn Jahren 60 000 m² erworben oder geschaffen hat, erklärt: "Mein Wunsch ist es, Käufer bei den wichtigsten Transaktionen in ihrem Leben zu unterstützen. Im Kontext dieser Krise wollen wir dank Blockchain und Token innovative Wege der Finanzierung finden, um es allen zu ermöglichen, in bestens gesichertes Vermögen zu investieren."

Wertpapiertoken fördern im Gegensatz zu Schuldtiteln die Stärkung des Eigenkaptals des Unternehmens und sorgen außerdem für einen attraktiven Ertrag von 6,5%, zur Abdeckung der Renditenansprüche der Anleger. ID Distribution SAS , ein Unternehmen, das 100 000 Arbeitnehmer in Frankreich in Form von modernen Zahlungsinstrumenten mit Mittelausstattung bedient, versorgt seine Kunden über die Plattform wezee.io außerdem mit Wertpapiertoken, die in der privaten Blockchain des Unternehmens registriert werden. Das FinTech-Umfeld von ID Distribution bietet Anlegern die Möglichkeit, eine elektronische Geldbörse und Zahlungsinstrumente zu erwerben und die entsprechenden Konten zu eröffnen. Patrick Berthé , Eigentümer von ID Distribution und der Token-Plattform erklärt: "Meine langjährige Erfahrung lehrte mich, die Bedürfnisse meiner Kunden instinktiv zu erkennen"; sobald diese für mich klar ersichtlich sind, nutze ich jede Möglichkeit, die ein modernes Finanz-Ökosystem bietet, um alle Erwartungen meiner Kunden zu übertreffen. Heute bieten wir Arbeitnehmern Mittelausstattung mithilfe von elektronischem Geld und Morgen angemessene Unterkünfte."

Über Groupe JRI

Jean-Raoul ISMAEL bietet via Groupe JRI erstklassige Immobilienprojekte für eine gehobene Kundschaft an. Seit über 40 Jahren entwickelt Groupe JRI ein spartenübergreifendes Unternehmen im Immobiliendienstleistungsgeschäft, das seinem anspruchsvollen Kundenkreis Dienstleistungskombinationen in den Bereichen Immobilienhandel, Entwicklung, Liegenschaftsverwaltung, Vermögensverwaltung (Miteigentümerschaft) und Projektmanagement anbietet. Zwischen 1976 und 1995 gründete und entwickelte JRI einen Konzern, der sich sowohl auf die Gestaltung und den Verkauf von steuerbefreiten Liegenschaften (möblierte Wohnungen für die gewerbliche Vermietung) als auch auf Residenz-Hotels in Paris spezialisierte. Der Konzern wickelte bereits Transaktionen in der Höhe von über 60 000 m² ab.

Seit 1995 widmet sich Jean-Raoul ISMAEL den Aufgaben der Vermögensverwaltung für private Anleger. In Partnerschaft mit seinem Family Office wurden umfangreiche Transaktionen, darunter die Sanierung von über 35 000 m² Liegenschaften und Hotels, vor allem in Paris und im Loire-Tal, umgesetzt.

Über ID Distribution

Seit 2015 entwickelt Patrick Berthé ein "FinTech-Unternehmen mit sozialer Verantwortung" und unterstützt im Rahmen von innovativen Zahlungsinstrumenten unter dem Markennamen Vaziva Firmen und ihre Personalabteilungen oder soziale Einrichtungen bei der Mittelausstattung. Gegenwärtig nutzen 100 000 Arbeitnehmer die Lösungen von ID Distribution . Das Unternehmen entwickelt seine Geschäftstätigkeit auch im Bereich Wertpapiertoken, z. B. für attraktive Firmen, die sich mit sozialen und ethischen Geschäftsmodellen im Immobiliensektor sowie in den Geschäftszweigen High-Tech, Software und künstliche Intelligenz befassen.

