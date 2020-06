BizCapital

BizCapital bringt in Finanzierungsrunde 12 Millionen Dollar auf

Rio De Janeiro (ots/PRNewswire)

Die Serie-B-Finanzierungsrunde wird es dem brasilianischen Fintech-Unternehmen ermöglichen, weiterhin neue Produkte zur Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen zu entwickeln

BizCapital (http://bizcapital.com.br/) , ein brasilianischer Online-Kreditgeber für kleine und mittlere Unternehmen, hat gerade in einer Serie-B-Finanzierungsrunde 12 Millionen Dollar aufgebracht. Angeführt wurde diese vom deutschen Entwicklungsfinanzinstitut DEG, einer Tochter der deutschen Förderbank KfW-Gruppe. Die Finanzierungsrunde stärkt vor dem Hintergrund der durch Covid-19 verursachten schwierigen Umstände das Vertrauen der Investoren in die Innovationsfähigkeit von BizCapital auf dem lateinamerikanischen Kreditmarkt. Der MELI Fund, der Unternehmens-Risikokapitalfonds von MercadoLivre, schloss sich der Runde an.

Die neue Investition ist die bislang größte des Unternehmens. Im Januar 2018 hatte es in einer Seed-Finanzierungsrunde Kapital von Monashees, einer der führenden VC-Firmen in Lateinamerika, von Chromo Invest und von 42K Investments aufgebracht. Im September 2018 dann brachte es in einer Serie-A-Finanzierungsrunde - angeführt von Quona Capital, einer in Washington ansässigen VC-Firma mit Schwerpunkt Fintechs - 5 Millionen Dollar auf. Derzeitige Investoren schlossen sich ebenfalls der Serie-B-Runde an.

Das aufgebrachte Kapital soll dafür verwendet werden, die Entwicklung neuer Produktangebote für brasilianische KMU zu beschleunigen und weiterhin neue Vertriebskanäle zu entwickeln. "Unser Ziel für diese neuen Ressourcen ist es, Unternehmer weiterhin über den gesamten Lebenszyklus ihrer Firmen hinweg zu unterstützen. Vor dem Hintergrund der durch die Covid-19-Pandemie verursachten Wirtschaftskrise unterstützt BizCapital Firmen weiterhin mit einer zunehmend aktiven Rolle", so Francisco Ferreira, CEO und Mitgründer von BizCapital.

Das Fintech-Unternehmen hat schon mehr als 5.000 Kunden in über 1.200 brasilianischen Städten unterstützt. Seit seiner Gründung ist BizCapital rasch gewachsen. Dabei sieht es seine Aufgabe darin, die Bürokratie auf dem brasilianischen Kreditmarkt für KMUs abzubauen, indem es Unternehmern eine schnelle und zuverlässige Möglichkeit bietet, auf Finanzierungen für Betriebskapital und Wachstum zuzugreifen. "Das technologieorientierte Geschäftsmodell von BizCapital als Online-Kreditgeber bietet eine innovative, effiziente und effektive Methode, KMUs - dem Rückgrat der brasilianischen Wirtschaft - Finanzierungen anzubieten", so Felix Schneider, Vice President des Bereichs "FinTechs Global Markets" bei der DEG.

Informationen zu BizCapital

BizCapital bietet Online-Betriebskapitalkredite für KMUs über ein schnelles und zuverlässiges Verfahren an. Die Firma, die 2016 von drei erfahrenen Unternehmern mit einem erfolgreichen Exit gegründet wurde, hat es sich zur Aufgabe gemacht, brasilianischen Unternehmern Zugang zu dem Kapital zu verschaffen, das sie für das Wachstum ihrer Firmen benötigen.

Informationen zur DEG

Seit fast 60 Jahren ist die DEG ein verlässlicher Partner für privatwirtschaftliche Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind. Mit ihrem Portfolio von rund 9 Milliarden Euro in rund 80 Ländern ist die DEG einer der weltweit größten privatwirtschaftlichen Entwicklungsfinanzierer. Erfahren Sie mehr unter http://www.deginvest.de/ .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1192377/BizCapital_Founders.jpg

