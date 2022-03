Too Good To Go

Medienmitteilung: Migros Ostschweiz & Too Good To Go feiern 2 Jahre Partnerschaft

Migros & Too Good To Go: 2 Jahre Partnerschaft und mehr als 230’000 gerettete Überraschungspäckli in der Region Ostschweiz

Seit dem Beginn der Zusammenarbeit von Migros und Too Good To Go Anfang 2020 konnten in der Schweiz über 900'000 Überraschungspäckli gerettet werden - davon mehr als 230’000 in der Region Ostschweiz. Im Durchschnitt sind das 1'280 Päckli, die jeden Tag mit Migros schweizweit gerettet wurden. Die Bilanz zum zweiten Geburtstag ist also äusserst positiv. Seit 2021 können neben Lebensmitteln aus den verschiedenen Migros-Supermärkten, -Restaurants und -Take-aways auch Blumen über die Anti-Food-Waste-App gerettet werden. Die Migros stellt somit einen wichtigen Partner für Too Good To Go im Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung dar.

Zürich, 8. März 2022 - Seit Januar 2020 bietet die Migros die Möglichkeit an, in der ganzen Schweiz über die Too Good To Go-App unverkaufte Waren, zu einem reduzierten Preis zu retten. Je nachdem, welche Produkte im Supermarkt, in den Restaurants oder Take-aways zurückbleiben, setzt sich der Inhalt der sogenannten Überraschungspäckli unterschiedlich zusammen. Im Jahr 2021 sind zu den Überraschungspäckli mit Essen, auch solche mit Blumen dazugekommend.

Die Bilanz nach zwei Jahren der Zusammenarbeit zwischen Migros Ostschweiz und Too Good To Go1:

Gesamt 935’220 gerettete Überraschungspäckli in der Schweiz, davon 234’363 in den Ostschweizer Migros Filialen, das sind durchschnittlich 320 Überraschungspäckli pro Tag.

Die geretteten Mahlzeiten kommen einer Einsparung von etwa 585 Tonnen CO2e 2 gleich.

gleich. Das wäre gleichbedeutend mit 115 Flügen um die Welt oder dem jährlichen Verbrauch von 41 Personen in der Schweiz.

Wie kann man Migros-Überraschungspäckli retten?

Es funktioniert ganz einfach: Die Nutzer*innen reservieren auf der Too Good To Go App ihre Überraschungspäckli und holen sie im festgelegten Zeitfenster beim entsprechenden Migros-Laden, -Restaurant oder -Take-away ab. Alle werden ermutigt, ihre eigenen Behälter und Einkaufstaschen für den Transport mitzubringen. Für die Mahlzeiten kann auch das wiederverwendbare Geschirr der Migros verwendet werden. Was das Angebot der Migros-Restaurants und -Supermärkte betrifft, können die Nutzer*innen in der App zwischen vegetarischen Päckli oder Standardpäckli wählen. In Take-aways wird jeweils ein Standardpäckli mit einer gemischten Auswahl an Produkten angeboten.

Über Too Good To Go

Mehr als ein Drittel aller produzierten Lebensmittel wird verschwendet. Too Good To Go will alle Menschen für den Kampf gegen Lebensmittelverschwendung inspirieren und befähigen. Die Too Good To Go App ist der weltweit grösste Marktplatz für übriggebliebenes Essen und verbindet Bäckereien, Restaurants, Supermärkte und andere Betriebe mit Konsument*innen, damit Lebensmittel konsumiert statt entsorgt werden. Darüber hinaus sensibilisiert Too Good To Go für Lebensmittelverschwendung mit verschiedenen Initiativen und Kampagnen, in der Schweiz unter anderem mit den Waste Warrior Brands (WAW Brands) und «Oft länger gut». Aktuell ist das Unternehmen in 15 europäischen Ländern und den USA sowie Kanada aktiv, seit 2018 auch in der Schweiz vertreten. Mehr Informationen unter www.toogoodtogo.ch.

Weitere Informationen für Journalisten

Too Good To Go Schweiz | Medienstelle

Tel. +41 43 550 76 76, E-mail: presse@toogoodtogo.ch">presse@toogoodtogo.ch

Website | Medienkit

Migros-Genossenschafts-Bund | Medienstelle

Tel. +41 58 570 38 38, E-mail: media@migros.ch">media@migros.ch

Website Generation M

1 Zahlen bis Ende Februar 2022.

2 Im Unterschied zu CO2, das für das wichtigste von Menschen verursachte Treibhausgas Kohlendioxid steht, sind CO2-Äquivalente (CO2e) eine Masseinheit zur Vereinheitlichung der Klimawirkung der diversen Treibhausgase.

Too Good To Go Schweiz Hardturmstrasse 161 8005 Zürich www.toogoodtogo.ch

Weiteres Material zum Download Bild: TGTG_Migros_2ans_HB_horizontal.jpg