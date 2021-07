LTI

LTI gewinnt den PTC Partner Network Award für Transformation im Fertigungsbereich

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire)

- Die Auszeichnung würdigt die umfassende Expertise von LTI bei Industrie 4.0-Lösungen

Larsen & Toubro Infotech (BSE: 540005) (NSE: LTI), ein globales Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, wurde zum Gewinner des PTC (NASDAQ: PTC) Partner Network Awards in der Kategorie "Transformation in Manufacturing Operations" ausgezeichnet. LTI wurde außerdem als Finalist in zwei weiteren Kategorien ausgezeichnet: "Most Impact in Digital Transformation at Scale" und "Trailblazer/Innovation Project".

Mit diesen Auszeichnungen wird der Beitrag herausragender Partner gewürdigt, die PTC-Kunden beim Erreichen ihrer Ziele im Bereich der digitalen Transformation unterstützen. LTI hat vielen Unternehmen mit seinen Erfahrungen und Erfolgen bei anderen digitalen Transformationen auf dem Markt als Ratgeber gedient. Das Fachwissen von LTI in den Bereichen Architektur, Produktauswahl, Lösungsdesign und Bereitstellung trug dazu bei, die Grundlagen für eine umfassende Transformation zu schaffen.

Sanjay Jalona, CEO & Managing Director, LTI, sagte: "Bei LTI investieren wir in die Entwicklung und den Einsatz eines umfassenden Ansatzes für Industrie-4.0-Lösungen, um die Lücke zwischen der physischen und der digitalen Welt zu schließen. Wir fühlen uns geehrt, diese Anerkennung von PTC zu erhalten, die uns in unserem Bestreben bestärkt, den Wandel im Bereich Industrie 4.0 mitzugestalten."

Cherie Gartner, SVP of GTM Strategy and Global Head of Strategic Alliances, PTC, sagte : "Es ist eine Ehre, LTI als Gewinner des PTC Partner Network Award for Transformation in Manufacturing Operations zu gratulieren. LTI hat bereits drei wichtige IoT-Anwendungsfälle geliefert, die auf die PTC-Produkt-Roadmap abgestimmt sind und die in der Lage sind, den Wert im gesamten Unternehmen schnell zu skalieren und eine solide Grundlage für die Transformation zu schaffen. Wir sind zuversichtlich, dass LTI auch in Zukunft einen echten Mehrwert für die Kunden schaffen wird. Im Namen von PTC spreche ich Ihnen meinen aufrichtigen Dank und meine Glückwünsche aus

Die PTC Partner Network ermöglicht es Technologieanbietern, Lösungsanbietern und Systemintegratoren, mit führenden Technologien zu innovieren, mit Partnern und Kunden zusammenzuarbeiten und die Chancen des IoT-Marktes zu nutzen. Die Anerkennungen von LTI erfolgten in den qualitativen Preiskategorien, die von der ARC Advisory Group, einem unabhängigen Branchenanalystenunternehmen, bewertet wurden. Weitere Informationen zum Auszeichnungsprogramm sind verfügbar hier.

LTI und PTC haben ein Inkubationszentrum Exzellenzzentrum in Bengaluru gegründet, das als Inkubationslabor dient, um den gemeinsamen Kunden bahnbrechende Innovationen zu liefern.

Informationen zu LTI :

LTI (NSE: LTI) ist ein weltweit tätiger Anbieter von technischen Beratungsdiensten und digitalen Lösungen und verhilft mehr als 435 Kunden in einer immer weiter zusammenwachsenden Welt zum Erfolg. Mit Niederlassungen in 31 Ländern gehen wir für unsere Kunden die extra Meile und beschleunigen ihre digitale Transformation mit LTIs Mosaik-Plattform, die ihre Mobile, Social, Analytics, IoT und Cloud Journeys ermöglichen. LTI wurde 1997 als Tochtergesellschaft von Larsen & Toubro Limited gegründet und verfügt daher über einzigartiges, praxisnahes Know-how, um die komplexesten Herausforderungen von Unternehmen aller Branchen zu lösen. Jeden Tag ermöglicht unser Team von mehr als 36.000 LTI'lern unseren Kunden, die Effektivität ihrer geschäftlichen und technologischen Abläufe zu verbessern und einen Mehrwert für ihre Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre zu schaffen. Follow us at @LTI_Global

LTI und PTC stellen IoT-Kompetenzzentrum vor

Informationen zu PTC (NASDAQ: PTC)

PTC hilft globalen Herstellern dabei, mit Softwarelösungen zweistellige Auswirkungen zu erzielen, um Innovationen im Bereich von Produkt und Dienstleistungen zu beschleunigen, die operative Effizienz zu verbessern und die Produktivität der Belegschaft zu steigern. In Kombination mit einem umfassenden Partner-Netzwerk bietet PTC den Kunden Flexibilität bei der Bereitstellung seiner Technologie, um die digitale Transformation voranzubringen - lokal, in der Cloud oder über die reine SaaS-Plattform. Bei PTC stellen uns eine bessere Welt nicht nur vor, wir helfen dabei, sie zu erschaffen.

PTC und das PTC-Logo sind Marken bzw. eingetragene Marken von PTC Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern.

