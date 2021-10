Dr. Ansay AU-Schein GmbH

COVID-19 "Bürgertests" dauerhaft kostenlos von Marktführer DrAnsay.com

Hamburg (ots)

Die Marktführerin für Online Krankschreibungen "Dr. Ansay AU-Schein GmbH" bietet ihre im Juli weltweit eingeführten Corona Antigen Selbsttest-Zertifikate nun für Kassenpatienten bis 2023 kostenlos.

Jens Spahn hatte zwar im September die Betreiber der Corona Warn App angewiesen, die Anbindung von Online-Test Anbietern sofort zu beenden.

Dennoch erhalten alle Ungeimpften mit dem Zertifikat faktisch fast überall dort Zugang, wo die 3G Regel gilt und sie vermeiden zugleich Aufwand, Ansteckungsrisiken sowie Kosten eines Vor-Ort-Tests.

Um ein Testzertifikat online zu erhalten, führt der Nutzer zunächst einen handelsüblichen Antigen-Schnellltest zur Eigenanwendung durch und beantwortet dann jederzeit den Fragebogen auf www.DrAnsay.com. Fünf Minuten später erhält er dann nach Verifizierung vom Online Arzt mit oder ohne Videochat das Testzertifikat in 14 Sprachen als PDF-Datei.

Das Test-Zertifikat erfüllt für Ungeimpfte insb. alle Voraussetzungen zur Einreise nach Deutschland und in fast alle anderen Länder. Das Test-Zertifikat ist zudem in Deutschland gültig gemäß § 2 Nr. 7, c) SchAusnahmV, da der Selbsttest online von Ärzten "überwacht" wird und die Vorschrift keinen Test "vor Ort" fordert. Dennoch verbietet das Bundesgesundheitsministerium dem Betreiber der Corona Warn App "T-Systems" seit September die Anbindung von online Testzertifikaten, da sie nicht "vor Ort" erfolgten. Ab 11. Oktober werden zudem die bisher kostenlosen Bürgertests kostenpflichtig.

"Die abgewählte Regierung will Ungeimpfte nun auch mit rechtswidrigen Mitteln faktisch zur Corona-Impfung zwingen, obwohl die Sterblichkeitsrate mittlerweile ähnlich hoch ist wie bei einer Grippe und online Tests krasse Vorteile bieten. Nur mit unseren kostenlosen Online Testzertifikaten können Ungeimpfte auch weiterhin faktisch frei entscheiden und sich sicher zuhause testen, statt auf dem Weg zum Arzt und im Wartezimmer andere anzustecken.", so Rechtsanwalt und CEO Dr. jur. Can Ansay (Pressefoto https://bit.ly/376DjnT).

Über die Dr. Ansay AU-Schein GmbH:

Die Dr. Ansay AU-Schein GmbH startete 2018 über www.AU-Schein.de in Deutschland mit dem Angebot von Online-Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen. Der Service basiert auf smarten Fragebögen, welche von Ärzten online verifiziert werden. Bislang wurden mehr als 100.000 Arzt-Atteste ausgestellt ohne jegliche gemeldete Fehldiagnose.