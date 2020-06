SwissBorg

SwissBorg erlebte eine historische Woche, in der es in die Top 100 von CMC vorstoßen konnte

Lausanne, Schweiz (ots/PRNewswire)

Mit der erfolgreichen Lancierung seines Vorzeigeprodukts, der Wealth App (https://app.adjust.com/xmq3oi4?redirect=https://swissborg.com/products/wealth-app) , legt SwissBorg im Kryptomarkt zu und wächst als Gemeinschaft. Das CHSB, ein Ethereum (ERC20) Multi-Utility Token mit mehreren Funktionalitäten, ist der Schlüssel zum SwissBorg-Ökosystem . Kürzlich erlebte es eine historische Woche, in der es in die Top 100 von CMC (der zuverlässigsten Branchenquelle) aufgestiegen ist.

Token-Funktionalitäten :

1. Staking : Reservieren Sie CHSB, um Premium-Mitglied zu werden und keine Provision für Bitcoin und CHSB zu zahlen (verfügbar für Kauf- und Verkaufstransaktionen gegen Fiatwährungen)? 2. Protect & Burn : 20 % der Einnahmen aus den Transaktionsgebühren werden für den Rückkauf von SwissBorg-Tokens auf dem Sekundärmarkt verwendet, sobald der Preis eine Baissezone erreicht (unser Indikator dafür ist der gleitende 20-Tage-Durchschnitt). Aufträge werden automatisch zum Kauf und "Verbrennen" erteilt. So nimmt das zirkulierende Angebot mit der Zeit ab, während die Liquidität steigt? 3. Abstimmrechte : Nehmen Sie aktiv an der Zukunft von SwissBorg teil, indem Sie in Referenden mit abstimmen? 4. Meritokratie : Verdienen Sie sich Belohnungen für Beiträge zum SwissBorg-Ökosystem?

Mit dem CHSB, dem Multi-Utility Token von SwissBorg , können Token-Besitzer an Staking zum kostenlosen Bitcoin-Handel (https://app.adjust.com/xmq3oi4?redirect=https://swissborg.com/products/wealth-app) teilnehmen.

Auf die Frage nach dem jüngsten Erfolg des SwissBorg-Tokens antwortet Anthony Lesoismier, Mitbegründer von SwissBorg: "Unsere Gemeinschaft hat uns von Anfang an vertraut, und wir arbeiten sehr hart daran, unsere Vision umzusetzen. Wir haben weder jemals den Preis des CHSB-Tokens noch sein Volumen manipuliert. Dank der Unterstützung unserer Gemeinschaft blicken wir mit Zuversicht in eine glänzende Zukunft!"

Mit einer hochentwickelten Finanz-Engine gibt die Wealth App (https://app.adjust.com/xmq3oi4?redirect=https://swissborg.com/products/wealth-app) dem Benutzer die Freiheit und Sicherheit , Bitcoin und andere digitale Assets leicht zu kaufen . Die Smart Engine der App analysiert Hunderte von Handelspaaren, um die beste Preisausführung in Landeswährung oder Krypto zu finden. Die App unterstützt 10 (bald 17) lokale Währungen und nimmt neue Tokens wie USDC auf.

Das von einem dynamischen und vielfältigen Team aus Technikexperten und Fachleuten geleitete Fintech-Unternehmen mit Sitz in Lausanne führte 2017/18 eine der erfolgreichsten ICOs der Schweiz durch.

Die Assets von Einzelpersonen werden mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen , MPC-Kryptographie und Identitätsprüfung geschützt. Die Asset-Analyse arbeitet mit KI, um stündlich Prognosen für jedes Asset zu liefern und so die Benutzer bei ihrer Entscheidungsfindung zu unterstützen.

2018 entwickelte das Start-up die Community App , ein Bitcoin-Prognosespiel , als didaktisches und gemeinschaftsbildendes Tool. Auf diese Weise lernen mehr als 100.000 aktive Spieler aus den Artikeln, Videos und Indikatoren, den Kryptomarkt besser zu verstehen.

Das Vorzeigeprodukt von SwissBorg wurde in diesem Frühjahr in 40 Ländern eingeführt und wird bis Juli in weiteren 70 Ländern verfügbar sein. Die SwissBorg Wealth App (https://app.adjust.com/xmq3oi4?redirect=https://swissborg.com/products/wealth-app) ist eine smart Wallet , die auf Android & iOS verfügbar ist und das Know-how des Kryptomarktes in die Hände der Benutzer legt. Die App erstellt und führt den besten Preis von mehreren Börsen in einem einzigen Konto aus - ohne versteckte Gebühren .

Laden Sie die Wealth App, die integrierte smart Wallet von SwissBorg, hier herunter. (https://app.adjust.com/ffmmjx9?fallback=https://swissborg.com/products/wealth-app)

Sehen Sie sich die CHSB-Metrikseite (https://swissborg.com/chsb-overview) an

Wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an Alex@swissborg.com oder nutzen Sie den elektronischen Presse-Kit (http://files.swissborg.com.s3.amazonaws.com/Press%20Kit/SwissBorg%20PressKit.pdf) .

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1190639/SwissBorg_Wealth_app.jpg

Kontakt:

Pressekontakt:



micah@swissborg.com