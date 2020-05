Swiss hospitality collection

Mehr Ferien - mehr Schweiz

Die "Meer-Ferien" fallen ins Wasser - mit Strandurlaub wird es diesen Sommer wohl nichts. Stattdessen bieten über 40 Schweizer Privat-Hotels "mehr Ferien"

Der Sommer ist im Anmarsch - und was für einer. Ein ganz Spezieller wird er sein, dieser Sommer 2020. Adieu, ihr Riffe und Tempel, auf bald ihr Festivals und Strandliegen. Und was nun? Aare-Schwümme in Bern, Biken im Graubünden, Bräteln im Tessin oder Aperölen in Basel, all das und vieles mehr, erwartet uns. Die Vielseitigkeit der Schweiz bietet eine mehr als valable Auswahl an Ferienalternativen.

Wandeln wir also das Meer in ein Mehr, mehr Ferien und mehr Schweiz, die es zu entdecken gilt.

Dazu bieten Ihnen 45 Hotels in der ganzen Schweiz "mehr", eine offerierte Übernachtung, ein feines Geschenk oder eine sportliche Überraschung.

"Mehr" gemeinsam tun, ist dann auch der Ursprung von "mehr Ferien". In dieser sehr anspruchsvollen Zeit für den Tourismus, haben sich die innovativen Hoteliers unter dem Dach der Swiss hospitality collection nicht für einen persönlichen Rabatt entschieden, sondern für eine gemeinsame Aktion.

In einer Community zusammenstehen, natürlich mit 2 Meter Abstand, und Ihnen dabei die Sommerferien zu versüssen, das nennen wir, das Beste aus der Situation gemacht. Teilweise geschlossene Grenzen erweitern nun den Horizont. Entdecken Sie Schweizer Destinationen, die Sie nur aus dem Wetterbericht kennen. Oder erleben Sie die Stadt, in welcher sonst Ihr Meeting stattfindet, mal anders, relaxt beispielsweise.

Kurze Wege, kein Jetlag und keine Verständigungsprobleme, also je nach dem, auf jeden Fall, Ferien ab der ersten Minute, "mehr Ferien" halt. Das freut auch die Umwelt. Einen unvergesslichen Sommer wünschen wir Ihnen.

