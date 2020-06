kurz & bündig Verlag

Konrad P. Liessmann | ein Porträt von Marion Fugléwicz-Bren

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Konrad Paul Liessmann ist mehr als «nur» Universitätsprofessor für Methoden der Vermittlung von Philosophie und Ethik an der Universität Wien. Er prägt das Leben vieler Menschen, ob jung oder alt. Der Essayist, Literaturkritiker und Kulturpublizist ist einer der wenigen «öffentlichen Intellektuellen». Man hört ihm zu, seine Stimme hat Gewicht. In Medien (Sternstunde Philosophie, Der Standard, NZZ, etc.) und Vorträgen gibt er über alles Auskunft, was Menschen bewegt. Er liebt Kunst, Musik, Süßigkeiten und Rennradfahren.

Wir freuen uns, wenn Sie dieses neue Buch aus dem kurz & bündig verlag vorstellen. Weitere Informationen, Bilder und das digitalisierte Buch finden Sie im Presseportal.

Mit freundlichen Grüssen

Dominique-Charles R. Oppler

Verleger

kurz & bündig verlag gmbh

Laufenstrasse 33

CH-4053 Basel

Tel.: 0041 (0)61 751 66 33

EU-Niederlassung:

Heddernheimer Landstraße 49

DE-60439 Frankfurt am Main

Tel.: 0049(0)69 9520 03 89