ANTISEMITISMUS HEUTE - Michael Wolffsohn im Gespräch

Wir stellen Ihnen eine Publikation vor zur weiteren Diskussion der Vorkommnisse in Deutschland und andernorts.

Das Gespräch mit Michael Wolffsohn erfolgte im Rahmen der Sendung «Kontext» bei Radio SRF 2 Kultur. Dem Buch beigefügt haben wir Gotthold Ephraim Lessings berühmtes dramatisches Gedicht in fünf Aufzügen, Nathan der Weise.

Michael Wolffsohn wurde geboren in Israel und lebt seit Jahrzehnten in Deutschland. Er war Professor für Neuere Geschichte an der Bundeswehr-Universität in München. In den vergangenen Jahren ging es ihm vermehrt um den von muslimischen Einwanderern mitgebrachten neuen Judenhass. Woher kommen diese archaischen Vorurteile einer Minderheit gegenüber, deren Anteil an der Weltbevölkerung gerade einmal 0,2 Prozent beträgt?

