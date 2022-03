Peloton

Peloton erhält SOC 1- und SOC 2-Typ 2-Bescheinigungen und demonstriert sein Versprechen für eine sichere Softwarelösung

Calgary, Alberta, 9. März 2022 (ots/PRNewswire)

Peloton, der weltweit führende Anbieter von Datenmanagement-Softwarelösungen für die Energiebranche, gibt bekannt, dass das Unternehmen die Bescheinigung für die System- und Organisationskontrollen (SOC 1 und SOC 2) vom Typ 2 erhalten hat, einen weithin anerkannten Prüfungsstandard, der vom American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) entwickelt wurde. Die Bescheinigung macht deutlich, wie Peloton Kundendaten schützt und wirksame Kontrollen durchführt. Die Überprüfung wurde von Armanino LLP übernommen.

„Der Weg zur SOC 1- und SOC 2-Konformität ist nur eine weitere Möglichkeit zu zeigen, dass wir strenge Maßnahmen ergreifen, um die Daten unserer Kunden zu schützen", so Glen Gray, CEO von Peloton. In diesem Zeitalter der ständigen Datenverbreitung müssen Unternehmen die Gewissheit haben, dass ihre Daten geschützt sind. Deshalb haben wir es zu einer Priorität gemacht, weiterhin in unsere Sicherheitskontrollen zu investieren."

Die SOC 1 und SOC 2-Berichte liefern wertvolle Informationen, die die Kunden benötigen, um die Risiken im Zusammenhang mit einem ausgelagerten Service zu bewerten und anzugehen.

Der SOC 1 -Bericht bewertet die Kontrollen von Peloton, die für die Finanzberichterstattung eines Kunden relevant sind. Das Audit umfasste die Well Data Lifecycle-, Production Data Lifecycle- und Land Data Management-Lösungen von Peloton.

-Bericht bewertet die Kontrollen von Peloton, die für die Finanzberichterstattung eines Kunden relevant sind. Das Audit umfasste die Well Data Lifecycle-, Production Data Lifecycle- und Land Data Management-Lösungen von Peloton. Der SOC 2 -Bericht bewertet die Kontrollen der Peloton-Plattform, die für die Trust Services-Kriterien relevant sind: Sicherheit und Verfügbarkeit.

Seit über 30 Jahren engagieren wir uns für die Sicherheit unserer Peloton-Plattform. Dies wurde nur weiter validiert. Prüfer haben unser Engagement für die kontinuierliche Implementierung und Überwachung geeigneter Technologien und Verfahren zum Schutz der Sicherheit und Verfügbarkeit des Dienstes und der Kundendaten bestätigt", erklärte Gray.

Die SaaS-basierte Plattform von Peloton bietet Energiebetreibern die Möglichkeit, wichtige Betriebsdaten in drei Lösungsbereichen auf einer Plattform anzuzeigen. Diese anpassbare Plattform wurde in Partnerschaft mit der Microsoft Azure-Technologie entwickelt und bietet eine nahtlose Benutzererfahrung, mit der Unternehmen den maximalen Nutzen aus den Lösungen Well Data Lifecycle, Production Data Lifecycle und Land Data Management ziehen können. Jedes Peloton-Produkt verfügt über eine kommerzielle Integration mit jedem unserer anderen Produkte, was die Implementierungskosten senkt und die Komplexität erheblich vereinfacht.

Für weitere Informationen zur SOC-Konformität von Peloton oder zur Anforderung der Kopie eines Berichts wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer oder schreiben Sie an info@peloton.com.

cara.riccetti@peloton.com