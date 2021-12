China Matters

China Matters dokumentiert die Vergangenheit und die Gegenwart der Stadt Zhongshan

Was macht die Stadt Zhongshan so besonders? Was macht sie anders? Zhongshan ist der Geburtsort der chinesischen Revolution von 1911, die das jahrtausendealte Kaisertum des Landes beendete. Die Stadt ist nach Dr. Sun Yat-sen benannt, der die Revolution anführte, um Chinas Lauf der Geschichte zu ändern. Und Jahrzehnte später wird er in der Stadt immer noch als Visionär und Revolutionär verehrt. Während die Stadt an ihre Vergangenheit erinnert, hat sie ihr Vermächtnis genutzt, um ihre Zukunft aufzubauen, indem sie ihre Industrien revolutioniert und sich über eine historische Stadt hinaus verändert. Von Essen und Kultur bis hin zu Sightseeing und Technologie ist Zhongshan heute eine moderne und integrative Stadt, die sich sehr interessiert dafür, die internationale Gemeinschaft zu willkommen, den weltweit ersten Eingetauchten Tunnel unter dem Meer zu bauen, der bahnbrechend sein könnte, und Mikrowellen für Weltraummissionen zu schaffen! Sehen ist wirklich Glauben. China Matters hat sein Team ausländischer Moderatoren entsandt, um zu erkunden, zu erleben und zu dokumentieren, was die Stadt in einer Reihe von Videos zu bieten hat, von neusten Nachrichtenberichten bis zu Vlogs und viel mehr. Sie fragen, wie die Vergangenheit ihre Gegenwart formt, während ihre Gegenwart ihre Geschichte widerspiegelt?