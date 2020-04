BIOTECON Diagnostics

BIOTECON Diagnostics bringt Coronavirus SARS-CoV-2 Screening- und Identifikations-Kits auf den Markt

Potsdam, Deutschland (ots/PRNewswire)

BIOTECON Diagnostics hat eigene micro proof® SARS-CoV-2 Screening-/Identifikations-Kits* entwickelt, die ab sofort weltweit erhältlich sind.

In Zeiten der Pandemie, die alle Regionen der Erde erfasst und Millionen von Menschen infiziert hat, mit vielen Todesopfern, bieten gute diagnostische Tests einen kleinen Lichtblick angesichts dieser beispiellosen Herausforderung. Zur schnellen Erkennung der COVID-19 Infektionen führt Deutschland pro Woche bereits mehrere Hunderttausend Real-Time PCR-Tests durch. Diese weitreichenden Tests haben sich als effektiver Ansatz zur Eindämmung des Coronavirus in Deutschland und in vielen anderen stark betroffenen Ländern erwiesen.

"Auf unser Team aus Wissenschaftlern und Fachkräften bin ich extrem stolz, denn sie haben es geschafft, innerhalb kürzester Zeit hochwertige Real-Time PCR Tests zur qualitativen Erkennung von SARS-CoV-2 zu entwickeln, herzustellen und zu vermarkten. Dies ist nur der neueste Bestandteil eines umfangreichen Coronavirus-Produktportfolios, mit dem wir die Verfügbarkeit von diagnostischen Tests ausbauen und die enorm betroffenen Gesundheitssysteme unterstützen wollen", sagt Dr. Kornelia Berghof-Jäger, Geschäftsführerin von BIOTECON Diagnostics.

"Unsere Kunden vertrauen seit über zwanzig Jahren auf unsere schnellen und zuverlässigen Real-Time PCR-Assays. Zur Bekämpfung der Pandemie bieten unsere neuen micro proof ® Kits, die hier an unserem Produktionsstandort in Potsdam entwickelt und produziert werden, in Kombination mit unseren fortschrittlichen Magnetic Preparation Kits für die Extraktion der Virus-RNA sowie innovativen Automationslösungen für hohe Testdurchsätze, wie dem RoboPrep® 32 und dem KingFisherTM Flex, die wir ebenfalls anbieten, hervorragende Mittel für einen sicheren Nachweis von SARS-CoV-2", fügt Dr. Kornelia Berghof-Jäger hinzu.

"Unser Ziel ist es, Labore während des gesamten Prozesses der molekularen Hochdurchsatz-Analytik zu unterstützen, einschließlich der automatisierten RNA-, der Amplifikation und des Virusnachweises. Zusätzlich zu unseren eigenen Kits haben wir Vereinbarungen über weitere Covid-19 Kits mit verschiedenen Partnern weltweit getroffen, um die steigende Nachfrage nach viraler RNA-Extraktion und PCR-Testung auf Coronavirus erfüllen zu können. Im Vordergrund aller unserer derzeitigen Bemühungen steht die Verbesserung der Patientenversorgung, indem wir für qualitativ hochwertige Testergebnisse sorgen", ergänzt Dr. Kornelia Berghof-Jäger abschließend.

Hauptmerkmale der micro proof® SARS-CoV-2 Screening/Identification Kits:

- Real-Time PCR für bis zu zwei Gentargets - PCR-Ergebnis in unter 1,5 Stunden - Spezifischer Nachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 - Differenzierung zwischen SARS-CoV-2 und anderen typischen durch Coronaviren ausgelöste Atemwegsinfektionen bei Bedarf ebenfalls möglich - Tests können auf vielen gängigen Real-Time PCR-Systemen durchgeführt werden: z.B. LightCycler®480 II, Applied Biosystems® 7500 Fast, AriaMx und CFX96(TM) - Interne Kontrolle im Lieferumfang enthalten - Prozesskontrolle (MS2-Phage) im Lieferumfang enthalten

*Die micro proof® SARS-CoV-2 Screening/Identification Kits sind zugelassen "für Forschungszwecke (RUO)", CE-IVD ist ausstehend. Die Zulassung durch die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) zwecks Anwendung in Notfallsituationen (Emergency Use Authorization oder EUA) ist in Vorbereitung. Die Tests basieren auf den Referenzmethoden der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und wurden entsprechend dem Protokoll der Charité (Berlin, Deutschland) zum Nachweis von SARS-CoV-2 angepasst.

Weitere Informationen finden Sie auf http://www.bc-diagnostics.com/ oder wenden Sie sich an uns unter bcd@bc-diagnostics.com oder telefonisch unter +49 (0)331 2300-200.