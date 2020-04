Twisper

Koch mit zwei Michelin-Sternen verbündet sich mit TWISPER, um die Gastronomie- und Hotelleriebranche bei der Wiederaufnahme ihrer Aktivitäten zu unterstützen

https://twisper.com/de , die Social-Media-App für Reisende, die zurzeit die Online-Empfehlungsbranche revolutioniert, hat eine globale Kampagne in Zusammenarbeit mit dem renommierten, mit 2-Michelin-Sternen ausgezeichneten Koch Philippe Chevrier begonnen, um weltweit Gastronomie- und Hotellerieunternehmen zu helfen, die von der COVID-19-Krise betroffen sind.

Im Einklang mit seinen zentralen Werten von Positivität, Fairness und Solidarität hat das Schweizer Unternehmen eine einzigartige Kampagne im Wert von fast 4 Millionen Euro über TWISPER Business, seine Plattform für Geschäftsinhaber, ins Leben gerufen, um sie dabei zu unterstützen, diese schwierigen Zeiten durch positive Mundpropaganda über digitale Medien zu überwinden.

TWISPER bietet 10.000 Pro-Abonnements mit einem Jahr kostenlosem Zugang zu all seinen Premium-Funktionen an. Diese beinhalten eine provisionsfreie Buchungstaste, die dem Geschäftsprofil auf TWISPER hinzugefügt wird, einen umfassenden Branchenbuchverwalter, der Geschäftsdaten auf mehr als 20 Plattformen automatisch aktualisiert, und eine Kundenbenachrichtigungsfunktion zur Verbesserung der Kundenbindung. Unternehmen, die daran interessiert sind, können einfach den Aktionscode "POSITIVE" verwenden, wenn Sie sich bei TWISPER Business.

"Im Gegensatz zu großen Online-Empfehlungsplattformen, die riesige Gewinne erzielen, indem sie Benutzerdaten verkaufen und viele falsche oder schlechte Bewertungen enthalten, hilft unsere einzigartige digitale Mundpropaganda-Plattform den Unternehmen, neue Kunden durch die Nutzergemeinschaft von TWISPER und deren Freunde zu gewinnen", so Antonio Canton, CEO von TWISPER. "Heute können Unternehmen die Kontrolle über Ihr Online-Image zurückgewinnen und sich auf ein starkes Comeback vorbereiten."

TWISPER-Botschafter, die im Gastronomiesektor tätig sind, bringen ihren Gemeinden Positivität , da sie selbst stark von dem aktuellen Wirtschaftsstillstand betroffen sind. https://twisper.com/blog/covid19-initiative/ Die Mitarbeiter können einen speziellen Gutschein verwenden, um ihre kostenlose Mahlzeit im angesehenen Grillrestaurant Chez Philippe in Genf zu erhalten. Darüber hinaus https://www.youtube.com/watch?v=VtEJFAsL7Fg&list=PLGcvNOi7dEHwyEjY23LHe5BIuvNzhPhl1 und zeigt dort, wie man fantastische Cocktails zu Hause zubereiten kann.

ÜBER TWISPER

TWISPER verbindet Menschen mit Freunden, denen Sie vertrauen, und mit Unternehmen, die sie mögen, um Fairness, Authentizität und Positivität in der Welt der Online-Empfehlungen zurückzubringen. TWISPER, ein Schweizer Start-up-Unternehmen, das 2018 gegründet wurde, wird in mehr als 90 Ländern und in sechs Sprachen genutzt und beschäftigt mehr als 50 Mitarbeiter in Genf und Lissabon.

Als eine werbefreie Plattform, die Nutzerdaten schützt und nicht verkauft, versetzt TWISPER Business Gastronomie- und Hotellerieunternehmen in die Lage, die Kontrolle über ihr Online-Image wieder in ihre eigenen Hände zu nehmen und von digitaler Mundpropaganda zu profitieren.

