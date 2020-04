Stamus Networks

Stamus Networks erhält Seed-Finanzierung in Höhe von 1,5 Mio. $ für beschleunigtes Wachstum

Mit dem Geld sollen zusätzliche Entwicklungsingenieure und Vertriebsmitarbeiter eingestellt und Marketinginitiativen verstärkt werden.

https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2773596-1&h=750261337&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2773596-1%26h%3D1806913279%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.stamus-networks.com%252F%253Futm_source%253DPRNewswire%2526utm_medium%253DPR%2526utm_campaign%253Dseed-funding%26a%3DStamus%2BNetworks&a=Stamus+Networks , ein schnell wachsender Anbieter von Software für Computer- und Netzsicherheit, hat heute den Abschluss einer wichtigen überzeichneten Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 1,5 Mio. $ bekanntgegeben. Stamus Networks hat eine spezielle Cybersicherheitslösung entwickelt, die Analysedaten zum Netzwerkverkehr und Bedrohungserkennung in Echtzeit korreliert, um die Bedrohungslage besser zu veranschaulichen. Mit dem System erhalten Sicherheitsteams beispiellose Visibilität und handlungsrelevante Einblicke in die Sicherheitslage ihrer Organisation mit den geeigneten Tools, um Vorfälle schnell zu erkennen und abzuwehren.

https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2773596-1&h=356022773&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2773596-1%26h%3D374181734%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.visiontech-partners.com%252F%26a%3DVisionTech%2BAngels&a=VisionTech+Angels und https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2773596-1&h=1292930496&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2773596-1%26h%3D572717783%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.elevateventures.com%252F%26a%3DElevate%2BVentures&a=Elevate+Ventures , zwei Investorengruppen mit Sitz in Indianapolis, haben die Finanzierungsrunde gemeinsam angeführt. Mehrere unabhängige Unternehmensengel haben sich ebenfalls beteiligt. VisionTech Angels und Elevate Ventures werden eigene Vertreter in den Vorstand des Unternehmens berufen.

"Stamus Networks schließt eine wichtige Bedarfslücke bei Cybersicherheitslösungen für Unternehmen und hat eine einzigartige, funktionsreiche Lösung zur Bedrohungsabwehr entwickelt", sagte Vercie Lark, VisionTech Angels-Investor und ehemaliger CIO. "Von Kunden haben wir gehört, dass die Scirius-Plattform mehrere vorhandene Produkte ersetzt und reale Bedrohungen proaktiv und mit hoher Erfolgsquote identifiziert. Wenn wir über eine Beteiligung nachdenken, legen wir besonderes Augenmerk auf die Qualitäten der Geschäftsleitung. Das Team von Stamus Networks kann eine solide Erfolgsbilanz im Markt für Cybersicherheit vorweisen und überzeugt durch seine kommerzielle und auch seine technische Leistung."

"Die Geschäftsleitung von Stamus Networks hat in Summe 69 Jahre Erfahrung im Markt für Cybersicherheit und bewiesen, dass sie Ergebnisse liefern kann", sagte Chris LaMothe, CEO von Elevate Ventures. "Mit dem Kundenstamm von Stamus Networks und der wachsenden Marktnachfrage blicken wir auf eine erfolgreiche Zukunft."

Stamus Networks hat seit der Vorstellung seines ersten Produkts 2017 immer mehr treue Kunden dazugewonnen. Die Kunden des Unternehmens kommen aus den verschiedensten Sektoren, darunter globale Finanzinstitute, ein multinationales Softwarehaus, ein öffentliches Schulsystem in den USA, ein Managed Security-Dienstleister in Europa und ein internationales Regierungsorgan.

"Wir bei Stamus Networks freuen uns sehr, dass wir noch mehr Organisationen bei der Absicherung ihrer Netzwerke unterstützen können. Dieses starke Zeichen des Vertrauens der Investorengemeinde ist Beweis dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind", sagte Ken Gramley, CEO von Stamus Networks. "Unser Dank gilt all denen, die am erfolgreichen Abschluss dieser Finanzierungsrunde in diesen beispiellosen Zeiten beteiligt waren."

Informationen zu Stamus Networks

Stamus Networks ist der Meinung, dass Experten für Cybersicherheit weniger Zeit mit dem Durchforsten unübersichtlicher Warnmeldungen und mehr Zeit mit der Untersuchung wirklicher Gefährdungsindikatoren (IOC) verbringen sollten. Die Gründer von Stamus Networks sind die Entwickler der weit verbreiteten Open-Source-Plattform SELKS. Die Scirius Security Platform-Lösungen des Unternehmens führen Echtzeitdaten zum Netzwerkverkehr mit fortschrittlicher Suricata-Eindringerkennung (IDS) sowie einer hochentwickelten Analyse-Engine zusammen, wodurch eine gänzlich neue Leistungsklasse bei Lösungen zur Bedrohungsabwehr entsteht. Mit Scirius erhalten Sie beispiellose Visibilität und handlungsrelevante Einblicke in die Sicherheitslage Ihrer Organisation mit den geeigneten Tools, um Vorfälle schnell zu erkennen und abzuwehren. Weitere Informationen finden Sie unter: https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2773596-1&h=1216704519&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2773596-1%26h%3D2221901865%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.stamus-networks.com%252F%253Futm_source%253DPRNewswire%2526utm_medium%253DPR%2526utm_campaign%253Dseed-funding%26a%3Dstamus-networks.com&a=stamus-networks.com

Informationen zu VisionTech Partners I VisionTech Angels

Das 2008 gegründete https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2773596-1&h=2843925435&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2773596-1%26h%3D3521801329%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.visiontech-partners.com%252F%26a%3DVisionTech%2BPartners%2BI%2BVisionTech%2BAngels&a=VisionTech+Partners+I+VisionTech+Angels ist ein Privatunternehmen, das Investoren mit chancenreichen Unternehmen in der frühen Wachstumsphase zusammenbringt. VisionTech Angels hat seinen Hauptsitz in Indianapolis, eine der innovationsstärksten Regionen des Landes, mit Ortsgruppen in Bloomington, Fort Wayne, Indianapolis, Lafayette, Dayton (Ohio) und einer Affinity-Ortsgruppe für Ärzte (AngelBom). Zu unserem Beteiligungsportfolio gehören 34 Unternehmen und mehr als 130 Mitglieder in ganz Indiana und Ohio. Die Mitgliedschaft steht akkreditierten Investoren offen. Wer Interesse an einer Mitgliedschaft hat, wird eingeladen VisionTech Angels zu https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2773596-1&h=3353145652&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2773596-1%26h%3D2885681814%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.visiontech-partners.com%252Fcontact%252F%26a%3Dcontact&a=kontaktieren . Das https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2773596-1&h=2552211501&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2773596-1%26h%3D3649516237%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.visiontech-partners.com%252Fevents%252F%26a%3Dnext%2Bpitch%2Bevent&a=n%C3%A4chste+Pitch-Event findet am 30. April 2020 statt. Weitere Informationen: https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2773596-1&h=1641125378&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2773596-1%26h%3D3550677661%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.visiontech-partners.com%252F%26a%3Dvisiontech-partners.com&a=visiontech-partners.com

Informationen zu Elevate Ventures

Elevate Ventures ist eine private Risikokapitalgesellschaft, die junge und etablierte wachstumsstarke Unternehmen in Indiana bei Wachstum und Geschäftserfolg unterstützt. Elevate Ventures bietet Zugang zu Kapital, fundierten Wirtschaftsanalysen und erstklassigen Beratungsdiensten, die Unternehmen mit dem passenden Mix an Ressourcen für langfristigen Geschäftserfolg zusammenführen. Weitere Informationen zu Elevate Ventures finden Sie unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2773596-1&h=488066707&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2773596-1%26h%3D2989705742%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.elevateventures.com%252F%26a%3Delevateventures.com&a=elevateventures.com .

