EOX Vantage unterstützt Unternehmen in aktueller Homeoffice-Krise

Beachwood, Ohio (ots/PRNewswire)

Kommunikations-Tools werden kostenlos bereitgestellt

Mit Blick auf die aktuelle COVID-19-Pandemie leistet das globale Softwareunternehmen https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2773152-1&h=2538745610&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2773152-1%26h%3D2080346787%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.eoxvantage.com%252F%26a%3DEOX%2BVantage&a=EOX+Vantage einen wichtigen Beitrag, damit die Teams, die gezwungenermaßen von zuhause aus arbeiten, weiter produktiv und handlungsfähig bleiben.

Der in Cleveland ansässige globale Enterprise Operating System-Anbieter stellt sein SaaS-Sortiment an Kollaborations- und Kommunikations-Tools bis zum Jahresende unter der Initiative "TeamedUp 2020" kostenlos zur Verfügung. Ziel der TeamedUp 2020-Initiative ist es, die Millionen isoliert arbeitenden Menschen in aller Welt - und direkt in unserer Nachbarschaft -, deren Alltag durch die aktuelle Gesundheitskrise auf den Kopf gestellt wurde, miteinander zu vernetzen und die Kommunikation und Kollaboration für geografisch verteilte Teams zu vereinfachen.

"Unser Unternehmen legt großen Wert auf unsere Gemeinschaft und wir fühlen uns verpflichtet, in diesen unsicheren Zeiten einen Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten. Unsere Produkte bieten Funktionen, die Menschen bei der Work-Life-Balance maßgeblich unterstützen können, solange das Homeoffice-Szenario andauert. Für unsere Geschäftsleitung war es eine leichte Entscheidung, die volle Funktionalität unserer Kollaborations- und Kommunikations-Tools für Unternehmen kostenlos zur Verfügung zu stellen, damit sie diese Krisensituation meistern können", sagte EOX Vantage CEO Sudhir Achar. "Wir möchten die Wirtschaft mit unserer Kernkompetenz unterstützen, nämlich durch Visibilität, bessere Produktivität, Sicherheit und Kollaboration."

Die TeamedUp 2020-Suite beinhaltet Chat, Integrated Mail, Announcements und CRM-Funktionen, mit denen weit verteilte Teams einfach, reibungslos und effizient in Echtzeit kollaborieren können - in einem einheitlichen, sicheren System anstatt auf verschiedenartigen Plattformen. Es ist die ideale Lösung für Start-ups, kleine Unternehmen und alle Organisationen, die ohne eine einheitliche Plattform arbeiten.

TeamedUp 2020 gibt Managern, Verantwortlichen und Teammitgliedern die nötigen Tools an die Hand, um die Produktivität zu steigern und die Kollaboration zu verbessern. Isoliert arbeitende Menschen werden miteinander vernetzt, und die Rückkehr zur Arbeit wird erleichtert.

Die TeamedUp 2020-Suite wird bis zum 31. Dezember 2020 kostenlos zur Verfügung gestellt.

"Seit Beginn des aktuellen Homeoffice-Szenarios haben Kunden berichtet, dass sie dank der TeamedUp 2020-Tools mit minimaler Beeinträchtigung ihre Arbeit fortführen konnten", sagte CEO Sudhir Achar. "Wir sind froh, dass wir helfen können, und hoffen, dass auch andere die Plattform nutzen werden."

Organisationen, die Interesse an der kostenlosen TeamedUp 2020-Initiative haben, können EOX Vantage https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2773152-1&h=306149208&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2773152-1%26h%3D3501292340%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.eoxvantage.com%252F%26a%3Dhere.%25C2%25A0&a=hier kontaktieren.

Informationen zu EOX Vantage : https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2773152-1&h=1155091708&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2773152-1%26h%3D3289494065%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.eoxvantage.com%252F%26a%3DEOX%2BVantage&a=EOX+Vantage , ein anerkannter Weltmarktführer bei operativen Effizienzen, stellt über sein Enterprise Operating System und Managed Services erstklassige Lösungen bereit. Kunden aus verschiedenen Branchen, darunter Versicherungen, Logistik, produzierendes Gewerbe, Gesundheitswesen und Rechtswesen, verlassen sich auf die Qualität und Resultate, die die Produkte und Dienstleistungen von EOX Vantage bieten. Die sichere Komplettplattform von EOX Vantage stellt handlungsrelevante Dashboards und Datenanalysen zur Verfügung, über die das Unternehmen wichtige Erkenntnisse zur besser informierten Entscheidungsfindung gewinnt. Dies führt zu höherer Produktivität, Zeit- und Kosteneinsparungen sowie besserer Kollaboration. Kunden von EOX Vantage können sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, indem sie weniger Zeit für das Management ihrer zentralen Betriebsabläufe aufwenden und durch Daten und Erkenntnisse die Effektivität optimieren.

216.452.0324 | info@eoxvantage.com