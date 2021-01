RevBits LLC

RevBits wird als eines der Top 25 Cybersecurity-Unternehmen des Jahres 2020 ausgezeichnet

Mineola, New YorkMineola, New York (ots/PRNewswire)

Der Anbieter von Cybersecurity-Lösungen RevBits wird von The Software Report unter die Top 25 Cybersecurity-Unternehmen des Jahres 2020 gewählt

RevBits gab heute bekannt, dass das Unternehmen in die Liste der Top 25 Cybersecurity-Unternehmen des Jahres 2020 aufgenommen wurde, die von The Software Report vorgestellt wurde.

Die für die diesjährigen Auszeichnungen ausgewählten Unternehmen repräsentieren einige der innovativsten und technisch fortschrittlichsten Organisationen in ihrem Ansatz zum Schutz ihrer Kunden.

RevBits wurde neben etablierten Branchenführern wie McAfee, Palo Alto und anderen ausgezeichnet. "Es ist äußerst erfreulich, dass wir als sehr junges Unternehmen in einem extrem wettbewerbsintensiven Umfeld erneut für unsere Innovationen anerkannt werden", so David Schiffer, CEO.

Hunderte von Nominierungseinreichungen wurden von The Software Report ausgewertet. Die Preisträger implementieren proaktive und umfassende Plattformtechnologien, um sicherzustellen, dass Kunden vor einer Vielzahl von Cyberangriffen geschützt sind. Da viele Unternehmen einen erheblichen betrieblichen Fokus auf die digitale Transformation legen, ist die Nutzung der Angebote dieser Cybersecurity-Unternehmen entscheidend für die Aufrechterhaltung der Sicherheit wertvoller Daten und Infrastruktur.

Informationen zu RevBits

RevBits wurde 2018 gegründet und ist ein umfassendes Cybersicherheitsunternehmen, das seinen Kunden einen hervorragenden Schutz und Service bietet. Durch das Angebot von vier fortschrittlichen Sicherheitstools, die sich aus zehn verschiedenen Modulen zusammensetzen, bietet RevBits Schutz vor den anspruchsvollsten Cyber-Bedrohungen, denen Unternehmen ausgesetzt sind. Die technologische Entwicklung bei RevBits geht weiter mit dem kommenden Angebot einer integrierten Plattform zur Verwaltung und Steuerung aller vier Lösungen in einem einzigen Single Sign-On Dashboard - RevBits Cyber Intelligence Platform. Der Hauptsitz von RevBits befindet sich in Mineola, New York, mit Niederlassungen in Princeton, New Jersey, Boston, Massachusetts und Antwerpen (Belgien). Weitere Informationen über RevBits finden Sie unter www.revbits.com/aboutrevbits.

