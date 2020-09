Lingoda GmbH

Lingoda kündigt die Lingoda Team Challenge an: Die Zukunft des Online-Sprachenlernens

- Durch die Lingoda Team Challenge wird Sprachenlernen zur gemeinsamen Erfahrung mit Freunden, Verwandten und Kollegen - Gegenseitige Motivation und Unterstützung spielen eine zentrale Rolle dabei, erfolgreiche Lerngewohnheiten zu schaffen, ein gemeinsames Ziel zu erreichen und exklusive Preise zu gewinnen - Erfolg in der Challenge befähigt Lernende dazu, einen verantwortungsvollen Teil im globalen Miteinander zu übernehmen

Lingoda, die führende Online-Sprachschule, gibt heute den Produktstart der #LingodaTeamChallenge bekannt, einem weltweiten Wettbewerb, der Menschen aus der ganzen Welt in der gemeinsamen Mission, eine Sprache zu lernen, zusammenbringt.

Die Lingoda Team Challenge zeichnet sich durch Fernlehrangebote aus, die an die individuellen Bedürfnisse Lernender angepasst und mit dem dynamischen Umfeld eines weltweit angelegten Wettbewerbs kombiniert sind. Durch das Format können Menschen, die räumlich und zeitlich voneinander getrennt sind, mit ihren Freunden, Verwandten und Kollegen in einem Team in Verbindung stehen. Mit Teamgeist und Einsatz können Teams durch das Abschließen aller zugeteilten Lektionen im gleichen Tempo attraktive Preise gewinnen, wie eine Reise nach London, Madrid, Wien oder Paris, oder bis zu einem Jahr kostenlosen Sprachunterricht.

Mit dieser Initiative tritt Lingoda dem Trend isolierender Dynamiken entgegen und bietet ein Programm an, das Zusammenarbeit im Team, Zusammengehörigkeitsgefühl und Spaß kombiniert und somit positive Lerngewohnheiten, Motivation und Durchhaltevermögen fördert.

Lingoda wurde bei der Konzeption dieser Kampagne von der Möglichkeit inspiriert, ein aktiver Teil positiver Veränderung zu werden und sich gemeinsam mit Lingoda-Lernenden an Hilfsmaßnahmen im Rahmen von Covid-19 zu beteiligen. Deshalb wird die Lingoda Team Challenge in Verbindung mit dem Lingoda Sprachlernstipendium vorgestellt, womit Menschen unterstützt werden, deren Karrieren durch Covid-19 beeinträchtigt wurden: Für jeden Teilnehmenden, der die Lingoda Team Challenge abschließt, spendet Lingoda 20 % der Stunden an Menschen, die ihre Arbeitsstelle aufgrund der Krise verloren haben.

"Mit der Lingoda Team Challenge schaffen wir eine flexible, individualisierte Lernumgebung mit echten zwischenmenschlichen Kontakten und einer wichtigen Mission. Ich glaube fest daran, dass dies das Erfolgsrezept ist, um die Art von Motivation und Engagement zu fördern, die Lernende von heute benötigen, um ihr volles Potenzial zu entfalten", sagt Lingoda-Geschäftsführer Michael Shangkuan.

Die Registrierung für die Lingoda Team Challenge steht vom 28. September 2020 bis 1. November 2020 auf der Lingoda-Webseite zur Verfügung. Die Gewinner werden im Januar 2021 bekannt gegeben.

Teilnehmende, die einen Anspruch auf das Lingoda Sprachlernstipendium haben, können sich über das Anmeldeformular auf der Lingoda-Webseite von Mitte Oktober 2020 bis Ende November 2020 anmelden. Die ausgewählten Stipendiaten werden im Februar 2021 bekannt gegeben.

