INOX India Pvt. Ltd

INOXCVA unterzeichnet Absichtserklärung mit Shell Energy India zwecks LNG-Vertrieb

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire)

- Die Partnerschaft soll den auf Gas basierenden Wirtschaftssektor des Landes erweitern und durch virtuelle Pipelines optimierten Zugang zu LNG bereitstellen

INOX India Pvt Ltd (INOX), weltweit führendes Unternehmen für kryogene Flüssigkeitsspeicher, Vertriebs- und Auftanklösungen hat eine Absichtserklärung zwecks einer Partnerschaft mit Shell Energy India Pvt Ltd. unterzeichnet, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Royal Dutch Shell plc, die der Entwicklung des Marktes für LNG-Zufuhr auf dem Straßenweg von Shells LNG-Terminal in Hazira (Kreis Surat), Gujarat, dienen soll. Die Vereinbarung fasst die Errichtung einer Vertriebsinfrastruktur ins Auge, die unter anderem Logistik sowie Empfangseinrichtungen umfasst. Zusätzlich wird das Abkommen jenen Kunden LNG-Zugang bieten, die nicht direkt mit den Pipelines verbunden sind. Dies wird sowohl die Bedeutung als auch den Verbrauch von sauberem, zuverlässigem und kostengünstigem LNG unter gewerblichen wie industriellen Abnehmern im gesamten Land fördern. Zusätzlich bespricht die Absichtserklärung eine Kooperation zur Entwicklung eines weitreichenderen Marktes für LNG als Transportkraftstoff für schwere Nutzfahrzeuge und Busse für Langstreckentransporte.

Shell Energy India (SEI) besitzt und betreibt einen 5 MMTPA LNG-Empfangs-, Lagerungs-, und Auftankterminal in Hazira, Gujarat. SEI ist derzeit mit der Errichtung einer LKW-Verladeanlage in seinem Hazira-Terminal beschäftigt und die Partnerschaft mit INOX wird Shell dabei unterstützen, einen Markt für LNG als bevorzugten Treibstoff für den wachstumsstarken Sektor der Treibstoffverteilung in Städten, für LCNG und den Industriesektor sowie für den Gebrauch von LNG als Autokraftstoff zu entwickeln.

Im Rahmen der Bekanntgabe der Absichtserklärung erklärte Siddharth Jain, Executive Director von INOX India Pvt Ltd : "Unsere Partnerschaft mit Shell unterstreicht sowohl INOX' Innovationsfähigkeit als auch unsere futuristische Vorgehensweise. LNG ist nicht nur ein sauberer und kostenwirksamer Treibstoff, sondern gleichzeitig sicher und zuverlässig. Wir sind hocherfreut, dass unsere gemeinsamen Bemühungen diesen grünen Treibstoff zugänglicher machen werden. Ein umfassenderes gasbasiertes industrielles Ökosystem verspricht sowohl für die indische Wirtschaft als auch für die Umwelt positive Aussichten und kann als Win-Win-Situation für sämtliche Interessensvertreter verstanden werden."

Ashwani Dudeja, Länderchef von Shell Energy India fügte in diesem Zusammenhang hinzu: "Wir freuen uns auf unsere Zusammenarbeit mit INOX, die uns LNG durch LKWs bereitstellen lässt und Zugang zu LNG für jene Kunden bietet, die nicht direkt mit Pipelines verbunden sind. Die Nachfrage nach Gas, dem saubersten fossilen Brennstoff, nimmt innerhalb des Stadtgas-Distributionssektors, unter Gewerbe- und Industrieabnehmern sowie als Treibstoff für Schwerlasttransporte stetig zu. Wir freuen uns, dieses neue Segment erforschen zu dürfen und weitere solcher Partnerschaften zu etablieren, die uns dazu befähigen, weiterhin eine bedeutende Rolle dabei zu spielen, Indiens langfristigen Bedarf an mehr und sauberer Energie zu decken."

Als Markführer für den sicheren und zuverlässigen Transport sowie für die Verteilung von LNG auf dem Straßenweg ist INOX bekannt für seine innovativen und zukunftsorientierten Lösungen, die den Ansprüchen globaler Gasverbraucher angepasst werden. Seit der Inbetriebnahme seiner ersten, kleineren LNG-Installation in General Motors' Halo-Anlage in 2010, konnte INOX unter seinem Markennamen GoLNG erfolgreich über 35 solcher Einrichtungen im gesamten

Land einrichten. INOX' GoLNG-Transport-Tanker bewerben die Nutzung von LNG als saubere und umweltfreundliche Energiequelle, konnten gemeinsam über 6,5 Millionen Kilometer zurücklegen und etwa 100.000 metrische Tonnen an LNG an seine sich im gesamten Land befindlichen Kunden verteilen.

Informationen zu INOX India Pvt. Ltd

INOX India Pvt. Ltd (INOX India) gilt als einer der größten Hersteller kryogener Speichersysteme, Auftank- und Verteilungssysteme für LNG, Industriegase sowie kryowissenschaftlicher Anwendungen mit Betrieben in Indien, Brasilien und Europa. Das Unternehmen verfügt über eine umfangreiche Nutzergemeinde, die sich über 100 Länder erstreckt und von einem Netzwerk aus After-Sales-Support-Mitarbeitern in 25 Ländern bedient wird. Das Unternehmen zeichnet sich insbesondere durch Kapazitäten in den Bereichen Design-Engineering, Herstellung, Lieferung und Kommissionierung von schlüsselfertigen, komplexen kryogenen Systemen aus und genießt den Ruf, seinen Kunden der Unternehmensvision entsprechende hochwertige Ergebnisse bereitzustellen. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.inoxcva.com/ .