Tech Mahindra und Innoveo treiben digitale Transformation voran, um Kundenerfahrung im Versicherungs-, Bank- und Vermögensverwaltungsbereich weltweit zu verbessern

Zürich und Neu-Delhi (ots/PRNewswire)

Zusammenarbeit bei der Nutzung der No-Code-Plattform zur Beschleunigung der Einführung von maßgeschneiderten Anwendungen ohne Software-Codierung in Echtzeit in allen Versicherungs-, Bank- und Vermögensverwaltungssektoren

Tech Mahindra Ltd., ein führender Anbieter von Dienstleistungen und Lösungen für digitale Transformation, Beratung und Business Reengineering, gab heute zusammen mit Innoveo bekannt, dass die Unternehmen eine Partnerschaft eingehen werden, um die digitale Transformation voranzutreiben und so die Kundenerfahrung in den Bereichen Versicherung, Bankwesen und Vermögensverwaltung weltweit zu verbessern. Im Rahmen dieser Partnerschaft werden die beiden Unternehmen No-Code-Plattformen nutzen, um die Einführung maßgeschneiderter Anwendungen für ihr kollektives Kundennetzwerk ohne Software-Codierung in Echtzeit in allen Bank-, Vermögensverwaltungs- und Versicherungssektoren zu beschleunigen.

Die heutigen Geschäftsmodelle sind mit reifenden Märkten konfrontiert, kombiniert mit den Anforderungen der Millennials nach ansprechenden Angeboten, dem Mangel an technischen Talenten mit der notwendigen Kodierungskompetenz und der entscheidenden Notwendigkeit, Innovationen zu beschleunigen und neue Geschäftsmodelle zu ermöglichen, um zu wachsen und finanziell erfolgreich zu sein. Tech Mahindra und Innoveo werden gemeinsam innovative Lösungen für Unternehmen anbieten, die mit wettbewerbsorientierten Marktanforderungen und kritischen, veralteten Altsystemen zu kämpfen haben.

Gautam Bhasin, Global Head Banking, Financial Services and Insurance, Tech Mahindra , sagte: "Als Teil unserer TechMNxt-Charta haben wir uns bei Tech Mahindra verpflichtet, unseren Kunden die Digitalisierung zu ermöglichen und ihnen ein verbessertes Erlebnis zu bieten. Durch unsere Partnerschaft mit Innoveo wird Tech Mahindra die Digitalisierung von Verkaufs- und Vertriebskanälen für Unternehmen ermöglichen, um die Einführung neuer Produkte in Echtzeit zu gewährleisten. Sie wird sie dabei unterstützen, Finanz- und Versicherungsprodukte über verschiedene Vertriebskanäle zu vermarkten und die Effizienz von Prozessen wie Risikobewertung, Versicherungspolicen, Bankprodukte, den Lebenszyklus von Policen, Kundenberatung, Service und Schadensabwicklung zu verbessern."

Die Kunden von heute verlangen flexible, zuverlässige und effiziente Technologien, um ansprechende Kundenerlebnisse, mobile Anwendungen und digitale Kanäle bereitzustellen. Mit Innoveo Skye® können Unternehmen leistungsstarke Anwendungen bis zu zehnmal schneller als im herkömmlichen Entwicklungsprozess auf den Markt bringen. Innoveo Skye® ist schnell und flexibel, so dass Finanzunternehmen und Carrier innerhalb weniger Wochen mit neuen Produkten auf den Markt gehen können.

Amir Ghaffar, CEO von Innoveo, sagte : " Während die Anforderungen an Agilität, Marktnähe und die Flexibilität zur Anpassung an neue Trends ständig steigen, haben digitale Unternehmen mit Einschränkungen in Bezug auf die Entwicklungskapazität und die Integrationsfähigkeit ihrer oft monolithischen Back-End-Altsysteme zu kämpfen. Wenn Sie der Konkurrenz voraus sein wollen, müssen Sie die Einführung digitaler Lösungen und innovativer Angebote beschleunigen. Tech Mahindra ist weltweit führend im Bereich der digitalen Transformation und des Änderungsmanagements in verschiedenen Branchen. Unsere Partnerschaft und unser Vorzeigeprodukt Innoveo Skye® eröffnen den Kunden unserer beiden Unternehmen differenzierte Lösungen und Möglichkeiten für eine schnellere Implementierung und Innovation im Geschäftsumfeld".

Diese Zusammenarbeit steht im Einklang mit der TechMNxt-Charta von Tech Mahindra, die sich auf die Nutzung von Technologien der nächsten Generation wie Cybersicherheit, künstliche Intelligenz, Blockchain, 5G und Internet der Dinge konzentriert, um die digitale Transformation zu revolutionieren und zu fördern und für Kunden weltweit innovative Technologielösungen und Dienstleistungen zu entwickeln.

Informationen zu Innoveo

Innoveo wurde 2007 in Zürich, Schweiz, gegründet und ist als Technologie-Softwareanbieter mit globaler Präsenz tätig. Sein Hauptprodukt, Innoveo Skye®, ist eine No-Code-Plattform, die digitalen Akteuren im Versicherungs-, Bank- und Vermögensverwaltungssektor die neueste Technologie zur Verfügung stellt, um Produkte über mehrere Vertriebskanäle hinweg schnell auf den Markt zu bringen zu digitalisieren.

Informationen zu Tech Mahindra

Tech Mahindra steht für die vernetzte Welt und bietet innovative sowie kundenzentrierte IT-Lösungen und IT-Dienstleistungen, die Unternehmen, Partner und Gesellschaft voranbringen. Unser Unternehmen erzielt 4,9 Milliarden USD Umsatz, wir beschäftigen mehr als 130.800 Mitarbeiter in 90 Ländern und bedienen weltweit 964 Kunden, darunter zahlreiche Fortune-500-Unternehmen. Unsere konvergenten, digitalen Design-Erfahrungen, innovativen Plattformen und wiederverwendbaren Ressourcen bauen auf einer Reihe von Technologien auf, um unseren Partnern einen greifbaren Mehrwert zu bieten. Tech Mahindra ist das höchstrangige nicht US-amerikanische Unternehmen in der Forbes Global Digital 100-Liste (2018) und in den Forbes Fab 50-Unternehmen in Asien (2018).

Tech Mahindra ist Teil der Mahindra Group, ein Konzern mit einem Umsatz von 21 Milliarden USD und mehr als 200.000 Mitarbeitern in über 100 Ländern weltweit. Die Gruppe agiert in Schlüsselindustrien, die das wirtschaftliche Wachstum maßgeblich vorantreiben, und ist führend in den Marktsegmenten Zugmaschinen, Nutzfahrzeuge, Aftermarket, Informationstechnologie und Immobilien.

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung: