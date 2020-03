Business Reporter

Business Reporter: Die Bedeutung von Lösungsanbietern für Unternehmen zum Aufbau von intelligenten Werken

London

Trotz aller Schwierigkeiten, die heutige Digitalwelt überblicken zu wollen, kann ein Lösungsanbieter, so INEA, Produktionsunternehmen dabei helfen, die für sie geeignete Lösungen zu finden.

Die Vielfalt der aktuell erhältlichen Technologie kann schier überwältigend sein. Wie also können Unternehmen die für sie richtigen, verfügbaren Ressourcen nutzen, um die Produktivität im Werk zu steigern?

Sasa Muhi? Pureber, Vizepräsidentin für Fertigungsintelligenz bei INEA, sieht das so: "Die größte Herausforderung ist die Auswahl und Implementierung der richtigen Mischung aus dem neuesten, großartigsten Angebot auf dem Markt."

Statt sich einfach der künstlichen Intelligenz (KI) zu verwenden, sollten Unternehmen überlegen, welche Kombination aus Technologien sie tatsächlich brauchen. Das setzt voraus, dass man eine Wahl trifft und gut informiert ist, und genau dabei kann ein Lösungsanbieter helfen.

INEA, ein Anbieter von Fertigungslösungen, fasst die Vorteile der Beauftragung eines Lösungsanbieter so zusammen:

- Verfügt über die notwendigen Kenntnisse, damit Hersteller durchdachte Entscheidungen treffen können - Hat einschlägige Erfahrung in der Auswahl und Implementierung der geeignete Lösungen - Kann zur Leistungssteigerung beitragen durch Optimierung des Produktionsprozesses aus unterschiedlichen Gesichtspunkten - Kann eine nachhaltige schlüsselfertige Lösung liefern und warten

INEA ist der Auffassung, dass: "die Werkshalle eine effiziente Produktionsumgebung sein sollte, und nicht ein Ausstellungsraum für die neuesten Trends."

Aufgrund des Wachstums an intelligenten Lösungen müssen Produktionsunternehmen wissen, wie sie die besten Technologien und Grundsätze für sich nutzen können, aber das können sie nicht im Alleingang.

"Es macht alles großen Sinn, wenn Sie das richtige Gebrauchsmodell haben", sagt Sasa. "Seit den 1990er Jahren ist die Datenmenge enorm gestiegen, aber die Datenmenge, die jeder Einzelne aufnehmen und verarbeiten kann, ist gleich geblieben." Für den Erfolg eines Unternehmens in der heutigen Zeit ist ein erfahrener Lösungsanbieter daher entscheidend.

Für weitere Informationen zur geschäftlichen Bedeutung der Einbindung eines Lösungsanbieters siehe den Artikel in voller Länge und das Video in seiner ganzen Länge hier (https://www.business-reporter.co.uk/2020/02/13/smart-factories-an-efficient-factory-floor-or-just-a-showroom/#gsc.tab=0):

Informationen zu INEA

INEA ist ein seit über 30 Jahren bestehendes Unternehmen im Wirtschaftsingenieurwesen. Zu seinen Projektsparten zählen Maschinenbau, industrielle Automation und Fertigungsintelligenz. Es entwickelt Lösungen, die auf fundierten Kenntnissen und Erfahrungen wie auf der Wertschätzung der individuellen Anforderungen seiner Kunden beruhen. INEA befasst sich zudem mit Energiemanagement, um auf diesem Wege zur nachhaltigen Entwicklung beizutragen.

inea.co (http://www.inea.co/)

