CGTN

CGTN: Zwischen China und Indonesien findet ein reger Austausch zwischen den Menschen statt

Beijing (ots/PRNewswire)

Mit dem Tourismus als Pfeiler ist Indonesien seit langem ein beliebtes Ziel für chinesische Touristen, und sowohl 2016 als auch 2017 war China die größte Quelle internationaler Touristen in dem südostasiatischen Land.

Inzwischen ist Indonesien das zweitbeliebteste Reiseziel für chinesische Touristen, sagte Peng Liyuan, die Frau des chinesischen Präsidenten Xi Jinping, bei einem Treffen mit der indonesischen First Lady Iriana Joko Widodo am Dienstag in Peking.

Im Staatlichen Gästehaus Diaoyutai sagte Peng zu Iriana, die den indonesischen Präsidenten Joko Widodo bei seinem zweitägigen Besuch in China begleitete, dass das chinesische und das indonesische Volk als wichtige Nachbarn eine Freundschaft mit langer Geschichte pflegen und dass beide Länder in den letzten Jahren einen regen Austausch zwischen den Menschen erlebt haben.

So besuchten beispielsweise 2017 mehr als 2,05 Millionen Touristen vom chinesischen Festland Indonesien, was 14,95 Prozent aller internationalen Besucher ausmachte, wie Daten der Statistikbehörde des Landes zeigen. Vor allem auf der indonesischen Ferieninsel Bali überwogen die chinesischen Touristen unter den ausländischen Besuchern.

Am Dienstag sagte Iriana, sie begrüße es, wenn mehr chinesische Touristen Indonesien besuchen würden, und sie hoffe auf eine dauerhafte Freundschaft zwischen den beiden Ländern.

Indonesien bietet chinesischen Touristen seit 2015 die Möglichkeit, sich maximal 30 Tage im Land aufzuhalten, ohne Visum.

Im Rahmen ihrer gefeierten Vier-Säulen-Kooperation haben China und Indonesien in den letzten Jahren durch die Zusammenarbeit in den Bereichen zwischenmenschlicher Austausch, Politik, Wirtschaft und maritime Projekte eine neue Synergie geschaffen.

Am Dienstag sahen sich Peng und Iriana auch musikalische Darbietungen von Studenten und Lehrern des Chinesischen Konservatoriums für Musik an. Peng sprach über die Geschichte und die Techniken der traditionellen chinesischen Musikinstrumente.

Iriana war fasziniert von den Darbietungen und sagte, sie sei tief berührt, junge chinesische Künstler indonesische Musik spielen zu hören.

Musik kennt keine Grenzen, verbindet die Herzen und vermittelt Freundschaft, sagte Peng. Sie brachte auch die Hoffnung zum Ausdruck, dass der kulturelle Austausch eine größere Rolle bei der Vertiefung der Freundschaft zwischen den beiden Ländern spielen wird.

In einer gemeinsamen Erklärung erklärten China und Indonesien, dass beide Seiten die Wiederaufnahme des zwischenmenschlichen Austauschs, einschließlich der Rückkehr indonesischer Studenten nach China, beschleunigen, mehr Direktflüge eröffnen und die Zusammenarbeit in Bereichen wie Bildung, Tourismus, Jugend und lokaler Austausch verstärken werden.

https://news.cgtn.com/news/2022-07-26/Peng-encourages-more-cultural-exchanges-between-China-and-Indonesia-1bZi4zLrhNC/index.html

Video https://www.youtube.com/watch?v=wjsEKYWcnhI