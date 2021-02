CGTN

CGTN: Frühlingsfest-Gala 2021 mit 5G, 3D und KI

Peking (ots/PRNewswire)

Die jährlich stattfindende Frühlingsfest-Gala ist eines der meistgesehenen Fernsehprogramme Chinas. Laut einer Pressekonferenz der China Media Group (CMG) am Sonntag werden auch beim diesjährigen Festival neue Technologien zum Einsatz kommen.

In der Sendung, die normalerweise verschiedene Aufführungen zeigt, wird es dieses Jahr eine Rekordzahl an Tanzaufführungen sowie Lied- und Sprachprogrammen geben.

Wie bei vielen anderen Veranstaltungen während der Pandemie wird bei der diesjährigen Sendung ebenfalls mit einer Reihe virtueller Aufführungen gearbeitet.

Die Gala wird laut Pressekonferenz chinesische Elemente, ethnische Symbole, regionale Kultur und verschiedene Zivilisationen der Welt behandeln. Außerdem werden zahlreiche verschiedene Tanzstile zum Besten gegeben, darunter klassischer chinesischer Tanz, Volkstänze ethnischer Minderheiten und zeitgenössischer Tanz - eine wahre Augenweide für die Zuschauer.

Die diesjährige Frühlingsfest-Gala wird außerdem wieder innovative Technologien verwenden, so auch Technologien, die mit der Strategie "5G+4K/8K+AI" in Einklang stehen und den Zuschauern ein besseres audiovisuelles Erlebnis bieten sollen.

Zudem wird die Bühnenchoreografie der diesjährigen Frühjahrs-Festival-Gala erstmals in 8K-Ultra HD-Video-Auflösung präsentiert. Die brillenlose 3D-Technologie mit Künstlicher Intelligenz und Virtual Reality wird zum ersten Mal auch auf der Bühne der Frühlingsfest-Gala zu sehen sein und den Zuschauern vor den Fernsehgeräten oder Mobil-Displays durch spezielle Aufnahmemethoden und Produktionsmittel ein bahnbrechendes Erlebnis bieten.

Die Frühlingsfest-Gala 2021 findet am 11. Februar statt und wird in über 170 Ländern und Regionen live übertragen, darunter in den USA, Frankreich, Japan, Malaysia und Südafrika.

Die Frühlingsfest-Gala, im Chinesischen auch bekannt als "Chunwan", wurde 1983 zum ersten Mal von China Central Television (CCTV) veranstaltet. Die stundenlange Sendung ist ein unverzichtbarer Bestandteil der chinesischen Neujahrsfeierlichkeiten und gilt als die meistgesehene Fernsehsendung der Welt. Sie ist nicht nur ein Trendsetter in der Unterhaltung, sondern auch Zeugin des chinesischen Wirtschaftswachstums in den letzten Jahrzehnten.

Lesen Sie den ursprünglichen Artikel hier klicken.