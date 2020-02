Wiener Urtext Edition präsentiert bislang unbekanntes Stück von Ludwig van Beethoven

Universal Edition

Pünktlich zum 250.Geburtstag Beethovens: Ein unbekanntes und unveröffentlichtes Klavierstück Ludwig van Beethovens wurde in der Wienbibliothek im Rathaus gefunden.

Das Werk ist auf einem Doppelblatt mit Skizzen von Ludwig van Beethoven aus den Jahren 1790-1792 notiert. Am Ende der vierten Seite hatte man unter der Vielzahl unterschiedlichster Skizzen schon vor längerer Zeit ein Andante genanntes Klavierstück entdeckt. Dass sich aber auch auf der ersten Seite ein vollständiges kleines Klavierstück verbirgt, war bislang unbekannt geblieben. Es trägt keinen Titel und beginnt nicht am Anfang, sondern erst gegen Ende einer Zeile, unmittelbar im Anschluss an eine vorhergehende Skizze, was die Auffindbarkeit erschwert.

Als bis dato unbekanntes Stück scheint es noch nicht im neuen Werkverzeichnis auf und trägt weder Opuszahl noch WoO-Nummer. Das 16-taktige Stück zeigt vom musikalischen Charakter her Züge eines Ländlers. Beethoven hat die Melodiestimme seines Stückes lückenlos aufgezeichnet, an wenigen Stellen sogar überarbeitet, die Begleitung in abgekürzter Form notiert.

Im Rahmen der Ausstellungseröffnung "Beethoven und seine Verleger" in der Wienbibliothek wird die Neuentdeckung nach einem kurzen Vortrag des Entdeckers Dr. Jochen Reutter von Doris Adam uraufgeführt. Das Stück erscheint außerdem als Erstausgabe der Wiener Urtext Edition (UT 50296) und ist zusätzlich im Sammelband in der Ausgabe UT 50295 erhältlich!

Uraufführung und Präsentation der Erstausgabe der Wiener Urtext Edition am Donnerstag, 27. Februar 2020, 19:00 Uhr in der Musiksammlung der Wienbibliothek, Bartensteingasse 9, 1. Stock, 1010 Wien. Eintritt frei.

Die Wiener Urtext Edition, ein Gemeinschaftsunternehmen der Verlage Schott Music Mainz und Universal Edition Wien, gibt musikalische Werke vom späten 17. bis ins frühe 20. Jahrhun­dert in wissenschaftlich-kritischen Ausgaben für die Praxis heraus.

Weitere Informationen finden Sie unter www.universaledition.com oder https://bit.ly/37F3TBn .

