AVES Hotelkonzept startet mit dem Carmenna Park in Arosa

Die Konge Hotel AG startet in AROSA im Carmenna Park das erste Schweizer AVES Hotel. Im Carmenna Park entstehen neben den geplanten 16 Wohnungen auch 87 Hotelzimmer mit Restaurant, Wellness und Gewerbeflächen. Die Stadt Arosa, der Tourismus, lokale Dienstleister und Gewerbetreibende profitieren von dem ersten Hotelneubau seit über 40 Jahren.

"Free as a bird" lautet der Slogan des AVES Hotels. Bevor jedoch die ersten Gäste das neue Haus in Arosa unter diesem Motto geniessen können, steht den verantwortlichen Unternehmen und Personen noch viel Arbeit bevor.

Unter der Leitung der als Totalunternehmer fungierenden BAULINK AG laufen die Arbeiten seit Ende August, nach der in Arosa obligatorischen Sommerpause, wieder auf Hochtouren. Keller und Bodenplatte sind bis 15. Dezember fertig. Dann ist gemäss Aroser Baugesetzt erstmal wieder Pause.

Damit die nächste Winterpause dann für den Innenausbau genutzt werden kann, wird in 2021 der Rohbau fertiggestellt. "Da die Konzeption unverändert umgesetzt wird und damit planmässig gebaut werden kann, ist die Eröffnung zur Saison 2022/23 gesichert", so Philipp Köchli von der Konge Hotel AG, die das Hotel betreiben wird.

Das Projekt Carmenna Park verzeichnet auch in den anderen Bereichen einen guten Zuspruch. Die Wohnungen sind fast vollständig verkauft und auch für die 700qm grosse Gewerbefläche laufen bereits Verhandlungen über die Nutzung. "Eine Einbindung des Carmenna Parks in die Struktur des lokalen Gewerbes ist das Ziel, damit auch das touristische und gewerbliche Umfeld profitiert", verspricht Philipp Köchli.

Für den Arosa-Touristen soll mit dem AVES ein neues Hotelgefühl an den Markt gebracht werden. "Das Konzept wurde eigens für Bergdestinationen mit seinen aktiven Urlaubern entwickelt", sagt Urs Hoffmann, CEO der BAULINK AG. "Im Vordergrund steht die Kombination aus einer zeitgemässen Wohlfühlatmosphäre und der Freiheit, die mit der Einbindung modernster Technologien erreicht wird. Für den Kunden bedeutet das eine verbesserte Leistung zu einem attraktiven Preis."

Mit diesem Konzept arbeitet AVES schweizweit an mehreren Standorten an der Umsetzung neuer Projekte.

Über die BAULINK AG

Die Baulink AG beschäftigt aktuell über 120 Mitarbeiter in drei Niederlassungen (Davos als Hauptsitz, Chur, Bern) und drei Filialen (Naters, Zürich, Ascona).

Das Leistungsspektrum umfasst den gesamten Prozess des Bauvorhabens. Damit ist die BAULINK AG schweizweiter Ansprechpartner für alle Fragen rund um Projektentwicklung, Architektur, Projektmanagement, Ausführung und Innenarchitektur.

Mit der INVITA Hospitality Projects by BAULINK werden zudem die speziellen Anforderungen der Hotellerie in Sachen Planung, Bau und Ausstattung abgedeckt.

INFOS: www.baulink.ch

Über INVITA Hospitality Projects by BAULINK

INVITA Hospitality Projects by BAULINK wurde im Jahr 2016 ins Leben gerufen und gehört zur BAULINK AG, die neben dem Hauptsitz in Davos schweizweit mit Niederlassungen und Filialen vertreten ist.

Mit INVITA werden mehr als 20 Jahre Erfahrung als Generalunternehmung mit Fachleuten aus den Bereichen Innenarchitektur und Projektmanagement ergänzt, die spezialisiert Hotels, Ferienanlagen und Residenzen planen und ausstatten können.

Geführt wird das 10-köpfige Team von Robert Diepenbrock, der hier seine langjährigen Erfahrungen aus der Hotellerie und dem Projektmanagement von Hotelprojekten in ganz Europa einbringt.

Renommierte Hotels vertrauen auf INVITA

Schon in den ersten 4 Jahren ihres Bestehens konnte das INVITA-Team eine Reihe von Aufträgen namhafter Hotelbetreiber, wie z.B. Hilton, InterContinental, Sheraton, Swissôtel oder Mandarin Oriental, umsetzen. Der regionale Bezug wird mit der Unterstützung mittlerer und kleinerer Häuser hergestellt. Dazu zählen u.a. das bekannte Hotel Weissenstein in Oberdorf (Solothurn) oder das Davoser Traditionshaus Hotel Parsenn.

Auszug aus der Referenzliste

- InterContinental Davos - SPER Luxury Apartments Davos - Hilton Garden Inn Davos - Four Points By Sheraton Zurich - THE HIDE HOTEL Flims - Aja City Resort Zürich - Hotel Weissenstein Solothurn - Swissôtel Le Plaza Basel - Mandarin Oriental München

INFOS: www.invita-projects.ch

Über die AVES Management AG

Die AVES Management AG bezweckt die Entwicklung von touristischen Beherbergungskonzepten wie Hotels, Feriendörfern und ähnlichen Einrichtungen, das Anbieten von Management-Dienstleistungen in diesem Zusammenhang sowie den Betrieb entsprechender Einrichtungen und das Halten von Beteiligungen daran.

Projekte zur Erhöhung der Übernachtungskapazitäten in Tourismusgebieten gibt es viele. Dennoch scheitern die meisten an der Finanzierung. Die Erfahrung zeigt, dass diese Projekte teilweise zwar im Betrieb optimiert wurden, aber aufgrund der zu hohen Baukosten oft keine Rentabilisierung nachweisen können.

Das AVES-Motto lautet "Ein Hotel zum Preis einer Sesselbahn".

Dem entsprechend werden nicht nur die Betriebskosten allein gesehen, sondern mit den Baukosten zusammen betrachtet, aufeinander abgestimmt und für einen rentablen Betrieb optimiert. Gleichzeitig legen wir grossen Wert auf ein modernes, zeitloses und funktionales Design, das den Anspruch unserer Zielgruppe nach mehr Selbstbestimmung, Freiheit und Funktionalität erfüllt.

INFOS: www.aves.ch

Medienkontakt:

Baulink AG Generalunternehmung Herr Marcus Strudel

Promenade 101 7270 Davos Platz

eMail: strudel@baulink.ch Telefon: +41 76 7594352