ACC Art Books präsentiert das buch "Cognac LOUIS XIII The Thesaurus"

Woodbridge, England (ots/PRNewswire)

INTERWEAVING FACT AND FICTION (EIN GEFLECHT AUS FAKTEN UND FIKTION)DAS IMMERSIVE KUNSTBUCH ZU EHREN DES COGNACS LOUIS XIII IST AB APRIL 2020 ERHÄLTLICH

ACC Art Books, der britische Herausgeber von Geschichten in Zusammenhang mit zahlreichen Luxusmarken stellt den Cognac LOUIS XIII vor. The Thesaurus ist ein Kunstbuch, das seine Leser in die Welt eines der edelsten Cognacs weltweit eintauchen lässt.

Zur Ansicht des Multimedia News Release klicken Sie bitte hier: https://www.multivu.com/players/uk/8688851-acc-art-books-louis-xiii-cognac-thesaurus/

"LOUIS XIII Cognac The Thesaurus" ist ein Buch, das sich aus 13 Kapiteln mit 2 Folgen pro Kapitel, einem "Film" und einem Dokumentarfilm, zusammensetzt.

Sie enthalten jeweils einen bedeutenden Abschnitt der Geschichte dieses Cognacs. Das Buch umfasst die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Cognacs LOUIS XIII vom 16. bis zum 22. Jahrhundert. Neben futuristischen Anekdoten, durchwoben mit authentischen Berichten über Neuigkeiten und Interviews, originellen Illustrationen und faszinierenden Bildern, werden fiktive Erzählungen, die von realen Ereignissen inspiriert sind, präsentiert.

Ohne Einführung, Hauptteil und Schluss.

Konventionelle Erzähltechniken völlig außer Acht lassend, verspricht das Buch eine immersive Erfahrung, die den ewigen Lauf der Zeit reflektiert und die geheimnisvolle Geschichte des Cognacs LOUIS XIII auf eine völlig neue, einzigartige Weise erzählt.

Das Zeitkonzept des Werkes The Thesaurus ist ein verdrehtes auf vielfache, überraschende Weise gewendetes Konzept; in der Tat kümmert sich der Autor wenig bis gar nicht um konventionelle Erzähltechniken, während er sich von einem Jahrhundert zum nächsten und wieder zurück bewegt. Dieses immersive Meisterwerk ist seinen Lesern ein ungewöhnliches Geschenk, denn es lässt sie tief in die Ursprünge des Hauses eintauchen. Die faszinierenden Geschichten beschreiben wirkliche und erfundene Charaktere und Situationen und sind durchsetzt mit authentischen Dokumenten und untermalt mit originellen Illustrationen und ansprechenden Bildern.

COGNAC LOUIS XIII THE THESAURUS

Preis: 150 Pfund Erhältlich in ausgewählten Buchläden weltweit und bei Amazon, ab April 2020. Autor: Farid Chenoune Herausgeber: Karen Howes Urheber und Produzent: Hervé Landry Herausgeber: ACC Art Books ISBN-Nummer: 9781851499014

Über ACC Art Books

ACC Art Books: schöne Kunstbücher, die 50 Jahre Tradition mit feinster zeitgenössischer Kunst und elegantem Design verbinden. ACC Art Books ist der führende Herausgeber und Vertreiber von Kunstbüchern. Unsere Gemeinschaft erstreckt sich auf den gesamten Globus und fasst das Beste des illustrierten Verlagswesens an einem Ort zusammen.

