Apttus und HighPoint, ein Unternehmen von IQVIA, bauen Partnerschaft im Bereich Quote-to-Cash System Integrator (SI) weltweit aus

Apttus und HighPoint, ein Unternehmen von IQVIA, gehen eine Partnerschaft ein, um Tech-Projekten in den Branchen Gesundheitsversorgung und Biowissenschaften die digitale Transformation zu ermöglichen

Apttus (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2743685-1&h=560522154&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2743685-1%26h%3D3503102097%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fapttus.com%252F%26a%3DApttus&a=Apttus), führend im Bereich Middle Office, hat heute eine Partnerschaft mit HighPoint bekannt gegeben, einem Unternehmen von IQVIA, eines weltweit tätigen IT-Dienstleisters mit langer Vorgeschichte der Beratung, Implementierung und Auslagerung von Diensten in den Branchen Gesundheitsversorgung und Biowissenschaften (Healthcare and Life Sciences - HLS).

HighPoint, ein Unternehmen von IQVIA, hat sich zum Ziel gesetzt, die Gesundheitsversorgung mittels der besten Technologie voranzubringen, die nahtlos mit Daten von IQVIA integriert ist. Dies wird weiter durch die bewährte Exzellenz von IQVIA bei Beratung, Implementierung und Auslagerung gefördert.

IQVIA hat sich für Apttus als Partner entschieden, da dessen Lösung sich bewährt hat und Herstellern ermöglicht, durch intelligente und integrierte Verwaltung von Preisberechnungen und Verträgen sowie Prozesse für Verwaltung von Angeboten und Umsätzen schneller zu wachsen. Des Weiteren eröffnet die Modularität der Plattform die Flexibilität zur Auswahl der passenden Kapazitäten zum richtigen Zeitpunkt und zudem die Gelegenheit der Skalierung in Bereich und Größe bis zum endgültigen Heranwachsen des Unternehmens.

"Apttus und HighPoint, ein Unternehmen von IQVIA, haben in der Vergangenheit in Europa erfolgreich HLS-Techprojekte und -programme durchgeführt. Wir sind höchst erfreut, die Partnerschaft im neu gestalteten Partnerprogramm von Apttus auf das nächste Niveau zu bringen", sagte Martin Veldhof, Director SI Alliances EMEA bei Apttus. "IQVIA ist ein echter Leistungsträger im Bereich HLS-Consulting und wir sind zuversichtlich, in dieser dynamischen Vertikale zwischen unseren Unternehmen in Europa und Nordamerika Synergien zu schaffen."

"Apttus ist eine führende Technologielösung im Bereich der Verwaltung von Preisgebung, Auslagerung und Angeboten mit einer schnell wachsenden Präsenz in der Vertikale der Biowissenschaften", sagte Ruven Remo Eul Sr. Principal für Global Pricing and Tender Management bei IQVIA. "Wir haben mit Apttus in den vergangenen Jahren erfolgreich zusammengearbeitet und gemeinsam Kundenprojekte durchgeführt. Wir sind höchst zufrieden damit, diese vertrauensvolle Partnerschaft zu vertiefen, da wir der Überzeugung sind, dass sie unseren Kunden im Bereich der Biowissenschaften weiteren Wert und Vorteile bringen wird."

Informationen zu Apttus

Apttus ist ein im Silicon Valley beheimateter, weltweiter Anbieter einer Middle-Office-Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, ihre wichtigsten Verfahren für das Management von Umsatz und kommerziellen Beziehungen zu automatisieren und optimieren. Apttus stützt sich auf die fortschrittlichsten Technologien von Salesforce, Microsoft und IBM. Analysten stufen Apttus als globalen höchsten Standard im Bereich Quote-to-Cash (QTC) und Contract Lifecycle Management (CLM) ein. Zu den Kunden von Apttus zählen hunderte mittelständischer Unternehmen weltweit und das "Who's Who" der Global 1000. Apttus ist auf LinkedIn (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2743685-1&h=22574569&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2743685-1%26h%3D1533400775%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252Fapttus%252F%26a%3DLinkedIn&a=LinkedIn), Facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2743685-1&h=3461949459&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2743685-1%26h%3D3691939215%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FApttusCorporation%252F%26a%3DFacebook&a=Facebook) und Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2743685-1&h=1532860205&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2743685-1%26h%3D2938208710%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252F%26a%3DTwitter&a=Twitter) zu finden.

Informationen zu IQVIA

IQVIA ist weltweit führend in der Nutzung von Daten, Technologie und modernster Analytik und Fachkenntnis, um seine Kunden zu unterstützen, Gesundheitsversorgung und Volksgesundheit voranzubringen. Zusammen mit den Firmen, denen wir zu Diensten stehen, ermöglichen wir modernere, effektivere und effizientere Gesundheitsversorgung und schaffen bahnbrechende Lösungen, welche Branche und Ergebnisse für Patienten umwälzen. IQVIA ist unter Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2743685-1&h=1501885374&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2743685-1%26h%3D726422087%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FIQVIA_global%253Fref_src%253Dtwsrc%25255Egoogle%25257Ctwcamp%25255Eserp%25257Ctwgr%25255Eauthor%26a%3DTwitter&a=Twitter), LinkedIn (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2743685-1&h=2244270641&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2743685-1%26h%3D2790796198%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252Fiqvia%26a%3DLinkedIn&a=LinkedIn) und Facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2743685-1&h=1027035187&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2743685-1%26h%3D1823568622%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FIQVIA%252F%26a%3DFacebook&a=Facebook) zu finden.

