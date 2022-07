Lennertz & Co. GmbH

Lennertz & Co. startet weiteren Venture-Capital-Fonds mit US-Fokus

Hamburg (ots)

Dachfondsstruktur bietet diversifiziertes Portfolio aus rund 10 Zielfonds und rund 300 Portfoliounternehmen

Zugang zu den besten Venture-Capital-Fonds aus den USA mit Technologie-Fokus

Bis zu 20% Beimischung von ausgewählten Direktbeteiligungen

Das Hamburger Family Office Lennertz & Co. setzt mit dem LCO Venture US II seine Dachfonds-Serie fort. Wie beim Vorgängerfonds wird Investoren der Zugang zu den besten Venture-Fondsmanagern der USA ermöglicht. Der Investmentfokus der ausgewählten Zielfonds liegt dabei auf dem Technologiesektor.

Investments in Venture Capital in den USA sind seit einigen Jahren weltweit sehr gefragt. Entsprechende Fonds sind meist stark überzeichnet und die Fondsinitiatoren können sich die Investoren aussuchen. "Bei Venture Capital in den USA zählt inzwischen nur noch der Zugang. Als Investor muss man mehr als nur das nötige Investmentvolumen mitbringen", sagt Philipp Lennertz, geschäftsführender Gesellschafter von Lennertz & Co. "Die Beteiligungsfirmen suchen nach langfristigen Netzwerk-Partnern, die schnell und professionell agieren und das richtige Mindset des unternehmerischen Investierens mitbringen."

Vor allem bei den Top-Tier-Beteiligungsfirmen mit starkem Track Record gibt es lange Wartelisten oder nur noch Investmentmöglichkeiten für Bestandsinvestoren. "Da Lennertz & Co. seit über 20 Jahren in US Venture Capital investiert, verfügen wir über ein partnerschaftliches Netzwerk zu den besten Venture-Fondsmanagern. Bei einigen dieser General Partners sind wir sogar der einzige Investor aus Deutschland", so Philipp Lennertz.

Zuletzt sind mit der Marktkorrektur seit Jahresbeginn 2022 auch die Bewertungen von Tech-Unternehmen an den Kapitalmärkten unter Druck geraten. Gleiches gilt abgeschwächt für das Venture-Capital-Segment. "Allerdings bietet sich nach der Korrektur nun ein sehr guter Einstiegszeitpunkt in Venture Capital", so Philipp Lennertz.

Insbesondere junge und innovative Unternehmen in frühen Entwicklungsphasen sind deutlich flexibler und können somit schneller auf makroökonomische Veränderungen reagieren. "Gegebenenfalls verlangsamt sich das Wachstum einiger Unternehmen etwas. Der langfristige Trend im Technologie-Segment bleibt jedoch bestehen."

Mit dem Lennertz & Co. Venture US II wird das Family Office in ca. 10 US-Zielfonds investieren. Accel, Firstmark, Insight Partners, Kleiner Perkins, Lightspeed, NEA und TCV stehen dabei bereits fest. Insgesamt wird das Portfolio des Dachfonds aus mehr als 80% Early-Stage- und Growth-Fonds bestehen. Bis zu 20% des Fondsvolumens sind für Direkt- und Co-Investments vorgesehen. Durch das Portfolio an Zielfonds sind Investoren an rund 300 Portfoliounternehmen beteiligt. Damit ist der Lennertz & Co. Venture US II Fund stark diversifiziert.

Beim 2019 initiierten Vorgängerfonds Lennertz & Co. US Venture and Growth Fund I hatten sich die Fondsmanager an namhaften Tech-Unternehmen wie AirBnB, Coursera, Instagram oder Netflix beteiligt und an deren Wertsteigerungen bis zum Börsengang enorm profitiert. Die Bewertung des Portfolios mit Zielfonds von Bain Capital, Canaan und Insight Partners kann daher bereits nach drei Jahren eine Bewertung von 1,45x beziehungsweise eine Brutto-IRR von rund 55% vorweisen (Stand: Ende Q4 2021).

Zur US-Fondsserie von Lennertz & Co. gehören vier weitere Venture-Dachfonds, von denen drei zum Tochterunternehmen BPE gehören, durch das Lennertz & Co. ein über 20 Jahre gepflegtes Netzwerk zu den besten Venture-Capital-Teams in den USA besitzt.

Lennertz & Co. legt in den Bereichen Private Equity Europe, Venture Capital Europe und Venture Capital USA alle zwei Jahre jeweils einen neuen Dachfonds auf. Zusammen mit weiteren Fonds zu Blockchain Venture, Projektentwicklung von Luxus-Immobilien sowie Direktbeteiligungen bietet Lennertz & Co. eine einmalige Plattform für Alternative Investments.

Über Lennertz & Co.

Als unternehmerisch agierendes und inhabergeführtes Family Office ist Lennertz & Co. ausschließlich auf den Erfolg der Investments seiner Mandanten fokussiert. Die Investitionsempfehlungen stehen im Einklang mit der persönlichen Präferenz der Mandanten. Dabei profitieren diese von der Unabhängigkeit von Lennertz & Co. und der Exklusivität der Anlagemöglichkeiten.

Lennertz & Co. verfügt zudem über eine Vielzahl von Erlaubnistatbeständen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und unterliegt damit zahlreichen qualitativen und quantitativen Anforderungen sowohl der BaFin als auch der Deutschen Bundesbank.

Lennertz & Co. teilt den Anspruch seiner Mandanten an schnelle, profunde und sichere Entscheidungen. Um die sich bietenden Opportunitäten im Segment Venture- und Growth Capital, Private Equity und Blockchain für seine Mandanten eingehend zu prüfen, steht Lennertz & Co. ein kompetentes Team zur Verfügung, das auf eine jahrzehntelange Erfahrung zurückblicken kann. Zudem besteht der Beirat aus namhaften Industrie-, Venture Capital- und Private-Equity-Experten wie etwa Prof. Dr. Heinrich von Pierer, Prof. Dr. Klaus Wucherer, Stefan Theis, Daniel Thung, Daniel Milleg und Florian Heinemann.