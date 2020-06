Lucht Probst Associates

Buy Side-Offensive: LPA-Gruppe holt Experte Zoran Strbenac an Bord und erweitert Portfolio für Vertriebsseite im Privatkundengeschäft

Frankfurt (ots)

Um mit der Buy Side eine neue Zielgruppe für ihre Kapitalmarkt-Techniklösungen zu erschließen, beruft die LPA-Gruppe ( http://www.l-p-a.com/ ) Buy Side-Experte Zoran Strbenac als neuen Sales Client Director DACH am Standort Zürich ins Managementteam. Gemeinsam mit Strbenac treibt die LPA-Gruppe nun die Erweiterung der CapTech-Services um Angebote für Banken und Vermögensverwalter mit Privatkundengeschäft voran.

Strbenac, zuletzt Director Sales & Business Development Regulatory Services bei cleversoft, verantwortet bei LPA ab sofort den Vertrieb der neuen rein cloudbasierten SaaS-Lösung "Capmatix Buy Side Cockpit", die den wachsenden Bedarf der Buy Side nach Daten- und Dokumenten-Services bedient und alle relevanten Dokumente und Daten in einer konsolidierten Stelle zusammenführt und zugänglich macht. Bislang arbeiten Kunden der Buy Side mit vielen verschiedenen Daten- und Dokumenten-Anbietern und müssen diese zeitaufwändig technisch integrieren und fortlaufend pflegen.

Das neue Angebot ist als Weiterentwicklung der bestehenden Capmatix-Produktlinie geplant und orientiert sich speziell an den Anforderungen der Buy Side, deren Erfahrungen und Bedürfnisse unmittelbar in den Entwicklungsprozess des Cockpits einfließen. Die Entwicklung des neuen Angebots verantwortet Peter Panse, Director Business Development bei LPA. Im Fokus steht die Bereitstellung, Qualitätsprüfung und Archivierung aller für den Vertrieb von Finanzinstrumenten benötigten Dokumente - immer mit Blick auf Zeit- und Kostenersparnis, Risikominimierung, Benutzerfreundlichkeit, Compliance sowie der Möglichkeit, zukünftig weitere Dokumente, Daten und Buy-Side-Systeme zu integrieren. Mit dem "Capmatix Buy Side Cockpit" bietet die LPA-Gruppe der Buy Side damit eine in dieser Form einmalige One-Stop-Shop-Lösung für die Dokumentenversorgung am Point of Sale.

Zoran Strbenac, Sales Client Director DACH LPA: "Sowohl der Buy Side-Markt als auch der Anspruch der Bankkunden haben sich rasant weiterentwickelt, aber viele Services am Point of Sale konnten technologisch nicht Schritt halten und sind zeitaufwändig sowie kompliziert in der Nutzung. Wir werden diese Lücke mit unserem Capmatix Buy Side Cockpit schließen. Dabei ist uns der direkte und ständige Austausch mit unseren Kunden wichtig, um hier langfristig den höchsten Nutzen bringen zu können."

Stefan Lucht, Gründer von LPA und verantwortlich für Unternehmensbereich Automate: "Der Schweizer Finanzmarkt ist schon immer in einer Führungsrolle und daher auch für uns von besonderer Bedeutung, wenn es darum geht innovative Lösungen optimal weiterzuentwickeln. Daher freuen wir uns, mit Zoran einen idealen Ansprechpartner für unsere Schweizer Kunden gefunden zu haben und mit der Buy Side gemeinsam eine neue relevante Kundengruppe zu erschließen."

Über die LPA-Gruppe:

Die LPA-Gruppe ist einer der weltweit führenden Entwickler und Berater für technologiebasierte Kapitalmarktlösungen (CapTech) für Banken, Versicherungen und Fondsanbieter. Das Kerngeschäft der mehrfach ausgezeichneten Unternehmensgruppe ist die CapTech-Suite, eine Palette von marktführenden Technologielösungen für automatisierte Beratung, Vertrieb und Dokumentation für Finanzinstrumente, strukturierte Produkte und OTC-Derivate. Die Produkte und Services der LPA-Gruppe helfen Finanzdienstleistungsunternehmen im Bereich der Kapitalmarktaktivitäten dabei, Beratungs- und regulatorisch erforderliche Dokumentationsprozesse zu automatisieren und somit ihre Effizienz bei voller Compliance zu steigern. Daneben berät die LPA-Gruppe ihre Kunden bei der strategischen Planung und Implementierung von CapTech-Lösungen. Im Headquarter in Frankfurt/M. sowie an zehn weiteren internationalen Standorten, unter anderem in Tel Aviv, London, Zürich, New York, Paris, Barcelona und Singapur, arbeiten derzeit knapp 400 Technologie- und Kapitalmarktexperten für ein internationales Kundenportfolio.

Kontakt:

Pressekontakt:



LoeschHundLiepold Kommunikation GmbH

Franziska Mack

T +49 (0)89 720 187-293

LPA@lhlk.de