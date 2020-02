Drawbridge Health

Drawbridge kündigt CE-Kennzeichnung für das OneDraw(TM) A1C-Testsystem an

Menlo Park, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Bequeme und schmerzarme Lösung zur Blutentnahme und -stabilisierung jetzt auch auf europäischen Märkten

Drawbridge Health gab heute bekannt, dass es den CE-Kennzeichnungsprozess für das OneDraw(TM) A1C-Testsystem abgeschlossen hat - ein neuartiges, einfach zu bedienendes Gerät für eine schmerzarme und bequeme Blutentnahme durch einen Gesundheitsdienstleister. Die CE-Kennzeichnung folgt auf die 510(k)-Zulassung des OneDraw A1C-Testsystems durch die Food and Drug Administration (FDA) in den Vereinigten Staaten im August 2019. "Die CE-Kennzeichnung stellt einen weiteren Meilenstein für Drawbrige Health dar, um unsere globale Reichweite auf mehr Patienten und mehr Gesundheitsdienstleister in der gesamten Europäischen Union und in anderen Regionen mit CE-Kennzeichnung auszuweiten", kommentierte Lee McCracken, CEO von Drawbridge Health.

Die Zukunft für Blutentnahme und Bluttests

Das OneDraw-Blutentnahmegerät ist ein kleines Einweggerät, dass eine Kapillarblutprobe aus dem Oberarm entnimmt, sammelt und stabilisiert. Anstatt die Vene des Patienten mit einer herkömmlichen Injektionsnadel zu punktieren wird das Gerät auf die Haut gelegt und das Blut mit Hilfe winziger Lanzetten und einem leichten Vakuumsauger sanft gesammelt.

OneDraw ist so konzipiert, dass die Blutprobe nach der Entnahme in einer herausnehmbaren Patrone enthalten ist, in einer Kunststoffkassette stabilisiert und für den HbA1c-Test an ein bestimmtes klinisches Labor geschickt wird (in den Vereinigten Staaten kann eine OneDraw-Probe mit der Post versandt werden). Der gesamte Prozess ist schmerzarm, bequem und zuverlässig.1

Anhaltendes Wachstum von Drawbridge Health

Die CE-Kennzeichnung und die zuvorige 510(k)-Zulassung des OneDraw A1C-Testsystems sind nur die ersten regulatorischen Schritte in Richtung der globalen Initiative von Drawbridge Health zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung durch leichter zugängliche Blutproben. "Wir erwarten, dass das Produkt in Europa in 2020 in ausgewählten Ländern eingeführt wird, da wir unsere Vermarktungsaktivitäten weiter ausbauen, darunter die Einrichtung einer neuen Niederlassung in London", fügt Lee McCracken, CEO von Drawbridge Health, hinzu.

Informationen zu Drawbridge Health

Das 2015 von GE Ventures und GE Healthcare gegründete Unternehmen Drawbridge Health ist ein Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, das sich darauf spezialisiert hat, die Blutabnahme schmerzarm und überall zu ermöglichen. Drawbridge integriert Technik und firmeneigene Chemie für ein patientenfreundliches System zur Sammlung und Stabilisierung von Blutproben und öffnet damit neue Türen, um den Zugang zu wichtigen Gesundheitsinformationen zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie auf www.drawbridgehealth.com.

[1] Auf der ADA-Jahreskonferenz präsentierte Daten.

