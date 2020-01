sonntag corporate finance GmbH

Refinitiv League Tables: sonntag corporate finance gehört zu Deutschlands Top 20 M&A-Beratungshäusern

Gießen (ots)

Die sonntag corporate finance GmbH ist in den soeben vom renommierten Wirtschaftsinformationsdienst Refinitiv veröffentlichten M&A League Tables (ehemals Thomson Reuters League Tables) unter Deutschlands Top 20 M&A-Beratern des Jahres 2019 aufgeführt. Damit hat sich das auf den KMU-Bereich spezialisierte inhabergeführte M&A-Beratungshaus erstmals im führenden Feld etabliert. Mit 14 Deals hat das Unternehmen im Small Cap-Bereich (bis 50 Mio US $) Platz 13 erreicht und sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 14 Plätze verbessert.

Thomas Sonntag, Gründer und Geschäftsführer der sonntag corporate finance GmbH: "Dieses exzellente Ergebnis freut mich außerordentlich. Es zeigt, dass wir uns, was die Abschlussquoten angeht, in den Bereich der Besten Deutschlands vorgearbeitet haben. Wir befinden uns damit nicht nur im Kreis der renommiertesten M&A-Anbieter von Großbanken und internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Unter den unabhängigen Beratungsgesellschaften für den Verkauf von bonitätsstarken Unternehmen haben wir es sogar unter die Top 5 in Deutschland geschafft und sind in dieser Gruppe das einzige Beratungshaus mit deutschen Wurzeln. Diese Positionierung ist ein Beleg für die Qualität unserer Arbeit bei der Beratung kompletter M&A-Transaktionen im Zuge von Nachfolgeregelungen im deutschen Mittelstand. Wir nehmen sie als Ermutigung, unseren Ansatz konsequent weiterzuverfolgen."

Über sonntag corporate finance:

Die sonntag corporate finance GmbH ist eines der größten inhabergeführten und bankenunabhängigen M&A-Beratungshäuser im KMU-Bereich und berät im bonitätsstarken deutschen Mittelstand seine Mandanten exklusiv beim Verkauf von Unternehmen im Rahmen von Unternehmensnachfolgen. Das in Gießen ansässige Unternehmen wurde 2004 von Thomas Sonntag gegründet.

