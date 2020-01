Kernel

Kernel ist führend in der Nachhaltigkeit von Unternehmen

Am 22.01.19 wurde bekannt gegeben, dass Kernel zu den ersten drei Gewinnern der Rangliste "Sustainable Ukraine" (Nachhaltige Ukraine) für das Nachhaltigkeitsgeschäft von Unternehmen in der Ukraine gehört. Gemäß der Bewertung durch eine Expertenkommission der Premier Business Consulting & Communications Company wird Kernel die Stufe AA verliehen, was ein sehr hohes Niveau der Nachhaltigkeit von Unternehmen bedeutet.

"Sustainable Ukraine" soll die Qualität der Corporate Governance in Unternehmen bewerten und vergleichen, darunter ihre Fähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung ihres Unternehmens und des Landes zu gewährleisten. Die Expertenkommission hat in einigen Bereichen Bewertungen der ukrainischen Unternehmen durchgeführt. Kernel gehört dabei zu den absoluten Spitzenreitern, wobei in den Bereichen Unternehmensführung, Finanzen und Wirtschaft, ökologische und soziale Entwicklung, bemerkenswerte Ergebnisse erzielt wurden.

"Das Rating "Sustainable Ukraine" markiert eine neue Etappe für verantwortungsbewusstes Geschäftsgebaren in der Ukraine. Es ist ein zusätzliches Tool, um den Grad der Übereinstimmung des Unternehmens mit internationalen Standards und Anforderungen einer nachhaltigen Entwicklung zu bewerten", kommentierte - Yevgen Osypov, Kernel CEO, weiter. "Wir sind uns unserer Rolle bei der Bildung einer Kultur des Geschäftsgebarens in der Ukraine bewusst. Neben der Tatsache, dass Kernel ein Vorbild für ein nachhaltiges, verantwortungsbewusstes und hoch effizientes Unternehmen ist, übernehmen wir gerne Verantwortung, die über die von der aktuellen Gesetzgebung vorgesehene Verantwortung, nämlich die Steuerzahlung, hinausgeht. Unsere sozialen Initiativen zielen sowohl auf die Unterstützung der Mitarbeiter des Unternehmens als auch auf die Lösung dringender sozialer Probleme in den Regionen der Kernel-Betriebe ab. Die Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung und der sozialen Verantwortung sind im Unternehmenskodex von Kernel erklärt und umfassen die Minimierung des Verbrauchs von Energieressourcen, eine sorgfältige Bodenbearbeitung, eine strenge Kontrolle der Produktqualität, die Gewährleistung einer sicheren und gesunden Arbeitsumgebung und die Bereitstellung breiter Optionen für die berufliche Ausbildung und Karriereentwicklung."

2019 wurde Kernel zum besten Arbeitgeber unter den ukrainischen Landwirtschaftsunternehmen ernannt. Außerdem wurde das Unternehmen in die Top 20 der sozial verantwortlichsten Unternehmen der Ukraine aufgenommen.

Kernel (https://www.kernel.ua/) ist der weltweit größte Produzent und Exporteur von Sonnenblumenöl und ein wichtiger Lieferant von landwirtschaftlichen Produkten aus der Schwarzmeerregion für die Weltmärkte. Der Anteil des Unternehmens an der weltweiten Sonnenblumenölproduktion beträgt etwa 8%. Kernel liefert seine Produkte in mehr als 80 Länder. Seit November 2007 werden die Aktien des Unternehmens an der Warschauer Börse gehandelt.

Im Geschäftsjahr 2018-219 exportierte das Unternehmen 6,1 Millionen Tonnen Getreide und 1,6 Millionen Tonnen Sonnenblumenöl, was einen absolut historischen Rekord unter den landwirtschaftlichen Unternehmen in der Ukraine darstellt.

