American Wave Machines und ProSlide schließen sich zusammen, um Surfen weltweit in Projekte zu integrieren

Solana Beach, Kalifornien (ots/PRNewswire)

American Wave Machines, Inc. (AWM) - der Pionier der Wellentechnologie und Weltmarktführer in der Entwicklung von Wellenbädern - und ProSlide Technologie GmbH. - der Branchenführer in den Bereichen Design, Technologie und Herstellung von Wasserfahrgeschäften - freuen sich, bekannt zu geben, dass ProSlide jetzt ein autorisierter Wiederverkäufer ist, der die Märkte für Wasserparks und Resorts bedient. ProSlide wird das AWM-eigene PerfectSwell® auf globalen Märkten anbieten, beginnend mit anstehenden Projekten in Asien und dem Nahen Osten.

„ProSlide setzt mit seinen Innovationen im Bereich der Wasserparks und Resorts immer wieder neue Maßstäbe", sagt Jenna Timinsky, Business Development Manager bei AWM. „Innovation passt perfekt zu AWM und wir freuen uns, ihre Märkte mit einem so kompetenten Partner anzusprechen."

Die PerfectSwell®-Technologie von American Wave Machines kann die besten Wellen aus aller Welt reproduzieren, und das meilenweit vom Meer entfernt. Ihre patentierte Technologie hat bereits fast eine halbe Million Surfsessions an Orten wie Waco, Texas, Shizunami, Japan und American Dream in New Jersey hervorgebracht. PerfectSwell® ist die einzige Technologie, die eine echte Meeresdynamik erzeugt und eine unendliche Wellenvielfalt bietet, die sowohl für Spitzensurfer als auch für Anfänger geeignet ist.

„Die nachgewiesene Erfolgsbilanz von AWM bei der Produktion von Weltklassewellen in Kombination mit unserem fortschrittlichen Angebot an Wasserfahrttechnologien schafft ein unvergleichliches, schlüsselfertiges Entwicklungspaket, das unsere Kunden lieben werden", sagt Nicholas Yu, Business Development Manager - Waves and Surf von ProSlide.

Über American Wave Machines

American Wave Machines, Inc . entwickelt Weltklasse-Surfbecken, Wellensysteme und Surftreffpunkte. Die AWM-Surf-Technologie ist durch ein Patentportfolio in mehr als 15 Gerichtsbarkeiten weltweit geschützt. SurfStream®-Anlagen haben ein Fassungsvermögen von 100 Personen, während PerfectSwell®-Surfpools über 1 Hektar groß sind und ein Fassungsvermögen von 1.000 Personen haben. Seit 2007 wurden über 4.000.000 Sitzungen an American Wave Machines-Standorten auf der ganzen Welt genossen.

