Bystronic Group

Bystronic veranstaltet digitalen Event zur Kreislaufwirtschaft

Bild-Infos

Download

3362 Niederönz (ots)

Um Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft in der blechverarbeitenden Industrie voranzutreiben und seine Kunden und Geschäftspartner in ihrem Streben nach Energie- und Ressourceneffizienz zu unterstützen, veranstaltet der Technologieführer in der Blechverarbeitung, die Bystronic Gruppe, eine neue Online-Eventreihe: das Backstage Lab.

Die erste Ausgabe dieses Online-Events ist für den 9. Juni 2022 ab 14:00 Uhr MESZ geplant. Die Veranstaltung wird live übertragen. Bystronic Mitarbeitende, Lieferanten, Kunden, Partner und Medien sind eingeladen, kostenlos teilzunehmen. Die Teilnehmer werden gebeten, sich hier[JS1] zu registrieren!

Die Kreislaufwirtschaft reduziert den Materialverbrauch, überdenkt Materialien, um sie weniger ressourcenintensiv zu machen, und gewinnt Abfälle als Ressourcen für die Herstellung neuer Materialien und Produkte zurück. Sie bietet ein Geschäftsprinzip, das die Widerstandsfähigkeit wiederherstellt und das natürliche Kapital regeneriert, angesichts der vielen Probleme, mit denen die Industrie derzeit in Bezug auf Klima, Lieferketten und andere Nachhaltigkeitsprobleme konfrontiert ist. Bystronic will seine Kunden, Partner und sogar ihre Konkurrenten zu inspirieren und zu motivieren, zukunftsorientierte Lösungen für die Kreislaufwirtschaft zu implementieren, von denen viele nur auf der Grundlage einer umfassenden Zusammenarbeit möglich sind.

Höhepunkte des Events:

- Keynote von Anders Breitholtz, Experte für Kreislaufwirtschaft und Materialien und CEO seines eigenen Unternehmens PaperShell. Anders wird darüber sprechen, wofür die Kreislaufwirtschaft steht und was wir tun können, um sie tatsächlich umzusetzen.

- Johannes Brennig, verantwortlich für Produktökologie und Zertifizierung beim Bystronic Kunden König+Neurath, stellt die Kundenperspektive und ihren Weg in die Kreislaufwirtschaft vor.

- Michael Präger, Bystronic Nachhaltigkeits- und ESG-Beauftragter, stellt Massnahmen vor, die Bystronic derzeit ergreift, und ruft dazu auf, die Auswirkungen auf das Geschäft mitzugestalten.

Die Veranstaltung wird live und in englischer Sprache übertragen und wird anschliessend aufgezeichnet. Bitte melden Sie sich hier[JS2] an, um an der Veranstaltung teilzunehmen oder die Aufzeichnung abzurufen.

[JS1] https://www.bystronic.com/en/backstagelab/index.php

[JS2] https://www.bystronic.com/en/backstagelab/index.php

Backstage Lab