67rockwell Consulting GmbH

67rockwell Consulting GmbH erweitert seine Führungsmannschaft: Thorsten Schramm verstärkt die Geschäftsführung mit Wirkung zum 1. Januar 2020

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Thorsten Schramm (48) ist zum geschäftsführenden Gesellschafter der 67rockwell Consulting GmbH bestellt worden. 67rockwell Consulting ist eine Strategieberatung, die mit einem Team von rund 30 Experten und Partnern seit ihrer Gründung 2008 als unabhängige Beratung zu den besten Beratern der Branche gehört.

Gemeinsam mit Tim Braasch (Unternehmensstrategie, Marketing und Sales) , Dr. Michael Reich (Unternehmensstrategie und Human Resources), Marcus Laakmann (Finanzen) und Sebastian Maurus (Business Development International) wird Thorsten Schramm den Bereich Sales und Business Development National verantworten.

Thorsten Schramm ist ausgewiesener Experte für Customer and Sales Excellence Programme, Produktmanagement, Operational Excellence und Transformationsmanagement. Er baut auf einer rund 20-jährigen Erfahrung im Beratungsgeschäft auf. So war er unter anderem als Spezialist für strategische Programme in der Versicherungswirtschaft für das Consultingunternehmen Steria Mummert Consulting tätig, bevor er zu 67rockwell Consulting wechselte.

Durch die Verstärkung der Führungsebene wird 67rockwell Consulting weitere strategische Felder entwickeln, das nationale und internationale Beratungsgeschäft ausbauen und die Marktposition als fokussierte und umsetzungsstarke Strategieberatung festigen.

"Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe und die damit verbundene Herausforderung. Ich bin überzeugt, dass wir die Erfolgsgeschichte von 67rockwell Consulting weiterschreiben werden", so Thorsten Schramm über seine Bestellung.

"Mit Thorsten Schramm haben wir einen erfahrenen Beratungsexperten für unsere Führungsspitze gewonnen. Er erweitert das Team um wesentliche Perspektiven; ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und wünsche ihm viel Erfolg für seine neue Aufgabe", so Dr. Michael Reich, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von 67rockwell Consulting.

Kontakt:

67rockwell Consulting GmbH

Britta Stövesand-Ruge

Marketing

Große Elbstrasse 45

22767 Hamburg

Telefon: 040 80 900 3700

Marketing@67rockwell.de