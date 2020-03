KVD Vegan Beauty

KVD Vegan Beauty feiert CAT EYES FOR ALL mit neuer weltweiter Kampagne mit Menschen jeden Alters und jeder Augenform sowie auf Instagram bekannter Katze

Die Kampagne startet im März 2020 zu Ehren von 10 Jahren Tattoo Liner, dem preisgekrönten flüssigen Top-Eyeliner der Marke

KVD Vegan Beauty ist die erste Kosmetik-Marke, die eine auf Instagram berühmte Katze als eines ihrer Kampagnen-Gesichter für ihre weltweite Kampagne CAT EYES FOR ALL einsetzt, die im März 2020 zu Ehren des 10. Geburtstags des Tattoo Liners starten wird. @CobytheCat, die Katze, die für ihre natürlichen "geschwungenen Lidstriche"-Meme im Internet bekannt ist, ist eines der fünf neuen Models der Marke. Die Kampagne präsentiert den preisgekrönten wasserfesten, wischfesten und ultrapräzisen flüssigen Eyeliner "Tattoo Liner" von KVD Vegan Beauty, den Millionen in Trooper Black und Mad Max Brown lieben, zusammen mit Go Big und Go Home Mascara für mehr Volumen. Mit diesen legendären, hochwertigen Produkten kann sich jetzt jeder, unabhängig von Alter und Augenform, perfekte Katzenaugen schminken.

Erleben Sie die interaktive Multichannel-Pressemitteilung hier: https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2742711-1&h=2599800146&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2742711-1%26h%3D507157004%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.multivu.com%2Fplayers%2FEnglish%2F8702151-kvd-vegan-beauty-cat-eyes-for-all-10-years-tattoo-liner%2F%26a%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.multivu.com%2Fplayers%2FEnglish%2F8702151-kvd-vegan-beauty-cat-eyes-for-all-10-years-tattoo-liner%2F&a=https%3A%2F%2Fwww.multivu.com%2Fplayers%2FEnglish%2F8702151-kvd-vegan-beauty-cat-eyes-for-all-10-years-tattoo-liner%2F

Neben Coby the Cat debütieren für die Marke auch verschiedene Models, die jedes für sich einmalig sind, unter ihnen die internationale Maskenbildnerin Fanny Maurer (@fannymaurer) aus Paris (Frankreich) von KVD Vegan Beauty. Fanny war bei der Kampagne sowohl Haupt-Maskenbildnerin als auch Model. Fanny ist das zweite "Gesicht hinter der Marke" in der KVD Vegan Beauty-Kampagne, getreu der neuen Strategie der Marke für 2020, "eine von ihnen" zu präsentieren.

Zu den weiteren Models der Kampagne zählen Chloé Nguyen und Carmen Lee Solomons, beide mit Tattoo Liner in Mad Max Brown, sowie ein Senior-Model mit Tattoo Liner in Trooper Black, das beweist, dass das Alter nur eine Zahl ist. Die wunderschönen Models sind jedes auf seine Art einzigartig und beeindruckend und zeigen eindrucksvoll, dass Tattoo Liner für alle Altersklassen, Augenformen und Ethnien nicht zu stoppen ist.

"Wir freuen uns ungemein, mit einer Kampagne ins Frühjahr 2020 zu starten, die das erste vegane Produkt unserer Marke und unseren Artikel Nr. 1 feiert - den Tattoo Liner, einen weltweit preisgekrönten flüssigen Eyeliner, der dieses Jahr seinen 10. Geburtstag feiert. Unser Produkt ist für jeden und hat die härtesten Herausforderungen überstanden - selbst Auto-Crashs! Im Laufe der nächsten 4 Monate dieser Kampagne haben wir viele weitere Überraschungen parat. Wir verkünden demnächst die Partnerschaft mit einer berühmten Maskenbildnerin (bekannt dafür, eines der berühmtesten Katzenaugen der Welt geschaffen zu haben), ein Cause-Related-Marketing- und Limited-Edition-Produkt, viele neue Gesichter und Befürworter, Social Stunts und neue, coole Wege, kostenlos Tattoo Liner-Proben zu erhalten. Diese Kampagne ist eine meiner Lieblingskampagnen aller Zeiten und repräsentiert genau, um wen und was es sich bei KVD Vegan Beauty im Jahr 2020 dreht. Wir lieben Rebellen, die der Schönheit positiv gegenüberstehen, unsere tierischen Freunde, und wir glauben an Katzenaugen für alle!", erklärt Kelly Coller, VP Global Marketing & PR, KVD Vegan Beauty.

Schauen Sie jeden Dienstag im Instagram-Kanal @KVDVeganBeauty für #tattoolinertuesday vorbei. Hier wird #cateyesforall mit neuen Eyeliner-Looks, Überraschungen, Geschenken und vielem mehr gefeiert.

Die "Cat Eyes for All"-Kampagne wurde unter der künstlerischen Leitung von Angela Kongelbak, Global Creative Director bei KVD Vegan Beauty, erstellt, mit Fotos von Danielle St Laurent (Kampagnen-/ Model-Fotos). Produktfotos von Hudson Cuneo.

INFORMATIONEN ZU KVD Vegan Beauty: KVD Vegan Beauty ist eine legendäre, global vertriebene, hochwertige, vegane und tierversuchsfreie Kosmetik-Marke, die die Branche seit ihrem Start im Jahr 2008 auf den Kopf gestellt hat - mit 4 hoch pigmentierten, lang anhaltenden, tierversuchsfreien roten Lippenstiften. 2010 erschufen wir unsere preisgekrönte Nummer 1, den Eyeliner Tattoo Liner, der auch heute noch der unerreichte heilige Gral unter den flüssigen Eyelinern ist. Nachdem wir die Welle bei den flüssigen Lippenstiften angeführt hatten, konnten wir 2016 die Kosmetik-Branche erneut verändern, als wir unsere komplette Kollektion auf eine zu 100 Prozent vegane Produktion umstellten, ohne die Qualität zu opfern, für die wir bekannt sind. Heute bieten wir mehr als 250 innovative Produkte in jeder Kategorie an. Wir haben Hunderte von Preisen erhalten und verkaufen unsere Produkte in 36 Ländern rund um den Globus exklusiv bei Sephora, in Sephora-Läden bei JC Penney und Debenhams im Vereinigten Königreich und in Irland sowie unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2742711-1&h=778975016&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2742711-1%26h%3D220666623%26u%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.kvdveganbeauty.com%2F%26a%3Dwww.kvdveganbeauty.com&a=www.kvdveganbeauty.com // Folgen Sie uns unter @kvdveganbeauty #cateyesforall

INFORMATIONEN ZU KENDO KENDO BRANDS ist alleiniger Inhaber und Betreiber von KVD Vegan Beauty. KENDO entwickelt innovative Kosmetik-Marken, indem es Kosmetik-Marken aufbaut und aufkauft und diese dann zu globalen Top-Marken macht: FENTY Beauty by Rihanna, Ole Henriksen Skin Care, Marc Jacobs Beauty, Bite Beauty, Lip Lab Stores und KVD Vegan Beauty. KENDO verfügt über Niederlassungen in San Francisco, Paris, Dubai, London, Sydney und Singapur.

