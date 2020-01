London Football Exchange

Londoner Fußballbörse soll mit der Ernennung des Besitzers von Perth Glory das tokenisierte Fußball-Ökosystem ankurbeln

Tony Sage (https://tonysage.com.au/), ein englischer fußballverrückter, lebenslustiger Bergbau-Millionär und Besitzer des Perth Glory (https://www.perthglory.com.au/)-FC in der australischen A-Liga, wurde zum Vorsitzenden der LFE Football Group ernannt (https://thedailychain.com/growing-tokenized-football-ecosystem-london-football-exchange-add-perth-glory-owner/).

Das Projekt der LFE Football Group ist der Arm der LFE, der eine Multi-Club-Eigentumsplattform schafft, wobei die LFE mehrere Fußballclubs weltweit besitzen soll. Darüber hinaus wird die Gruppe einen Jugendförderungs- und kommerziellen Weg für männliche und weibliche Spieler, LFE-Token-Inhaber und Fans gleichermaßen integrieren.

Die LFE soll die weltweit erste, voll integrierte Fußballclub-Börse und der erste Fan-Marktplatz sein, der sich die Stärke der Blockchain zunutze macht. Die innovative Technologie wird einen tokenisierten Markt schaffen, der Reibungskosten bei Finanztransaktionen beseitigt und eine größere Transparenz in Bezug auf Fanmarkt, Ticketing, Merchandise-Artikel, Hospitality, Übertragung und Fußballeinzelhandel schafft, wodurch bisher nicht realisierte Werte für treue Fans entstehen.

Im Rahmen dieser Fußball-Blockchain-Revolution wird das LFECash-Token (https://twitter.com/thelfetoken?lang=en), das derzeit auf StellarX gelistet ist und diesen Monat in einer zentralen Liste aufgeführt wird, die Kryptowährung des neuen tokenisierten Fußball-Ökosystems sein.

Herr Sage wird ein Gefühl der Loyalität und Leidenschaft in die LFE einbringen und seinen Fußballhorizont erweitern, nachdem er seit der Gründung 2005 der ursprünglich alleinige Eigentümer der australischen A-Liga war. Er war ein Champion für den Männer-, Frauen- und Jugendfußball in Australien.

Herr Sage kommentierte seine Ernennung wie folgt: "Ich bin wirklich begeistert von dieser neuen Rolle. Dies wird ein neues Kapital in meiner persönlichen Entwicklung sein, und ich werde von energischen intelligenten Menschen mit großem Herzen umgeben sein, die den Fußball lieben."

Der LFE-Mitbegründer Jim Aylward fügte hinzu: "PGFC und Tony hatten einen großen Einfluss auf viele Karrieren, indem sie den australischen Fußball verteidigt haben. Über alle Altersgruppen hinweg und dazu das Spiel der Frauen mit Spielerinnen wie Sam Kerr von Chelsea Ruhm. Wir freuen uns über Tonys Ernennung, denn LFE ist ein globales Angebot und die Fußballgruppe wird es auch sein. Wir sind sehr daran interessiert, die Welt der Fans über die digitalen und physischen Fußballplattformen von LFE zu verbinden."

Robbie Fowler, der zwei Saisons in Australien und davon eine Saison beim PGFC gespielt hat, meinte dazu: "Was Tony für das Profispiel der Männer und Frauen in Australien getan hat, sollte nicht unterschätzt werden. Ich wünsche ihm alles Gute für seine neue Rolle beim Aufbau der LFE Football Group und gratuliere LFE zu einem so leidenschaftlichen Vorsitzenden als Leiter der Gruppe."

Erfahren Sie mehr über die offiziellen Kanäle: www.lfe-token.com www.lfe-sc.com Twitter: https://twitter.com/TheLFEToken Treten Sie der Community auf Telegram bei: t.me/LFE_Community (http://www.t.me/LFE_Community)

