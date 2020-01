Evolution 2.0 Prize

Evolution 2.0 Prize: Erstmalige Dotierung von 10 Mio. US-Dollar für das Replizieren der zellulären Evolution

Wettbewerb, der von weltweit führenden Genetikern begeistert aufgenommen wird, weil damit endlich die schwierigste Frage der Wissenschaft beantwortet werden soll; Geschäftsinvestoren behaupten, dass Entdeckungen jeden Wirtschaftssektor beeinflussen können, Krebs und Krankheiten beenden, echte K.I. fördern und sogar das Klima bereinigen können.

Ein Motivationspreisgeld, zehnmal so hoch wie der Nobelpreis - und vermutlich der größte Einzelpreis, der je in den Grundlagenwissenschaften vergeben wurde - wird für die Person oder das Team ausgeschrieben, die bzw. das das größte Rätsel der Geschichte löst: wie der genetische Code im Inneren der Zellen dorthin gelangt ist, und wie Zellen sich absichtlich selbst organisieren, kommunizieren und sich dann beabsichtigt anpassen.

Informationen zu dieser 10-Mio.-Dollar-Aufgabe, dem Evolution 2.0 Prize, können unter www.evo2.org abgerufen werden.

Der neue internationale Wettbewerb soll Durchbrüche rund um den noch unbekannten Prozess der Zellkommunikation beschleunigen, von dem die Organisatoren voraussagen, dass er Krebs ausschalten, Roboter selbstständig denken lassen und sogar neue Pflanzen zur Bekämpfung des Klimawandels schaffen kann.

Der Evolution 2.0 Prize wird von dem in Chicago geborenen Ingenieur, Marketingexperten und Unternehmensberater Perry Marshall und seinem hochkarätigen Team von Partnern wie Top-Genetik-Experten aus Harvard und Oxford konzipiert.

"Ein Keim, der Antibiotika resistiert, erledigt in 12 Minuten mehr Programmiertätigkeit als ein Team von Google-Ingenieuren in 12 Tagen", sagt Marshall. "Ein Grashalm ist jedem Computer 10.000 Jahre voraus. Organismen bearbeiten und programmieren sich selbst in Echtzeit so um, dass sie alles von Menschenhand Geschaffene in den Schatten stellen. Wenn wir dieses Rätsel knacken, ändert sich damit tatsächlich der Verlauf von Alterung, Krankheit, K.I. und der Menschheit."

Zu den wissenschaftlichen Beratern gehört Denis Noble (Biologe aus Oxford und der Royal Society; der weltweit als Erster das menschliche Herz am Computer modellierte): "Die größten Fragen in der Wissenschaft sind heute die nach dem Ursprung des genetischen Codes und wie das Leben in Gang kam. Wie 'wissen' Lebewesen, wie sie sich entwickeln können? Was wissen Zellen, was wir nicht wissen? Ist der genetische Code das Ergebnis von Zufall, wie manche seit 100 Jahren behaupten - oder weist uns die Wissenschaft auf bisher unbekannte Vorgänge hin? Die Antworten werden so tiefgründig sein wie Einsteins E=mc2."

Die gesamten 10 Mio. US-Dollar werden nur für ein patentierbares Kodierungssystem vergeben, das sich selbst entwickelt. Der Wettbewerb steht in engem Zusammenhang mit der kürzlich mit dem Nobelpreis für Medizin 2019 ausgezeichneten Entdeckung, bei der ein "Schalter" gefunden wurde, mit dem Zellen ihre eigene DNA neu schreiben, wenn sich der Sauerstoffgehalt ändert.

Der Evolution 2.0 Prize baut auf der Bewegung von übergroßen wissenschaftlichen Anreizen auf, zu den die X Prizes, Breakthrough Awards und der kürzlich von Prince William angekündigten Earth Shot gehören. Weitere Informationen finden Sie hier (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2690115-2&h=1471362992&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2690115-2%26h%3D3738786472%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fevo2.org%252Ftheprize%252F%26a%3Dhere.&a=hier).

"Wenn es einen Gewinnerbeitrag gibt, wird er die Innovation für die nächsten 50-100 Jahre verändern", so Gary Klopfenstein, ehemaliger US-Direktor der Berenberg Bank. "Dies ist nicht nur eine interessante Initiative für einen kleinen Teil der wissenschaftlichen Gemeinschaft, sondern sie sollte im Interesse der Öffentlichkeit stehen, da es sich hier um ein historisches Ereignis geht."

Perry Marshall wird von FORBES und dem INC Magazine unterstützt und ist ein hoch gefragter Berater, Autor des weltweit meistverkauften Buches über digitale Werbung und Autor von Evolution 2.0. Informationen zur Teilnahme können hier (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2690115-2&h=1890842486&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2690115-2%26h%3D1336047505%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.herox.com%252Fevolution2.0%26a%3Dhere.%25C2%25A0&a=hier) abgerufen werden.

