Freilichtmuseum Ballenberg

"Fest der Feste": Das grösste Erntedankfest der Schweiz

Das Freilichtmuseum Ballenberg feiert vielfältige Herbsttraditionen

Bild-Infos

Download

Hofstetten (ots)

An den Wochenenden vom 24./25. September und 1./2. Oktober wird im Freilichtmuseum Ballenberg erstmals das "Fest der Feste" gefeiert: 15 Herbsttraditionen aus allen Landesteilen und Sprachregionen der Schweiz können hautnah erlebt werden.

Fête des Moissons, Castagnata, Metzgete, Hubertus Fest, Festa d'autunno, Älplerchilbi: Diese und weitere Herbsttraditionen können an den Wochenenden vom 24./25. September und 1./2. Oktober 2022 im Freilichtmuseum Ballenberg erlebt werden. Das "Fest der Feste", wie sich die neue Veranstaltung nennt, vereint 15 Schweizer Herbstfeste an einem Ort. Auf dem gesamten Gelände des Freilichtmuseums Ballenberg steht der Erntedank im Mittelpunkt.

15 Festplätze mit vielfältigem Programm

Die Festpartner - regionale Vereine, Dörfer und Städte, Alpgenossenschaften, Berufsorganisationen aus der ganzen Schweiz - lassen die Besucherinnen und Besucher an ihren vielfältigen Traditionen teilhaben. So organisieren zum Beispiel die vier Bünder Südtäler zum ersten Mal gemeinsam ihr Kastanienfest "Castagnata", der Kanton Freiburg präsentiert seine Kilbi "La Bénichon" und die Weinproduzenten aus dem Schaffhauser Blauburgunderland nehmen die historische Trotte auf dem Ballenberg in Betrieb. Auf 15 Festplätzen, verteilt über das gesamte Ballenberg-Gelände, dreht sich alles um den Erntesegen und die daraus entstehenden regionalen Spezialitäten. Jedes Fest wartet mit einem Markt, einem Festbetrieb und verschiedenen musikalischen und kulturellen Darbietungen auf. Daneben werden in Laboratorien und Workshops Themen rund um Herstellung, Veredelung und Genuss beleuchtet. Vom Käseseminar über die Alp der Zukunft, von der "No Food Waste"-Küche bis zum Gespräch über standortgerechte Landwirtschaft erwarten die Fest-Besucherinnen und -besucher zahlreiche Angebote zu Information und Austausch.

Mitmachaktivitäten für die ganze Familie

Getreu dem Motto "Zukunft braucht Herkunft" gibt es am "Fest der Feste" besonders für Familien einiges zu entdecken: Zahlreiche Programmpunkte richten sich an die jüngsten Besuchenden. Getreide dreschen, Apfelringli dörren, einen Waldparcours absolvieren, Chabis hobeln oder einfach gemütlich einen Cervelat über dem offenen Feuer bräteln - Langeweile kommt keine auf. Die vielfältigen Mitmachmöglichkeiten schaffen Bezüge zur Landwirtschaft, zur Nahrungsmittelproduktion und zu den lebendigen Traditionen der Schweiz und machen diese auch für die jüngste Generation erleb- und begreifbar.

Generationenerlebnis mit breiter Unterstützung

Das "Fest der Feste" will Gemeinsamkeiten aufzeigen und verbinden: Auf dem Ballenberg feiern an den beiden Fest-Wochenenden Stadt und Land, Alt und Jung sowie alle Sprachregionen des Landes gemeinsam ihre Traditionen und die Vielfalt der Schweiz. Getragen wird der Anlass durch die Hauptpartner Allianz Suisse, BKW, GVB-Kulturstiftung, Swisscom und den Kanton Bern. Der Dank geht aber auch an zahlreiche weitere Partner, sowie die Festregionen, die keinen Aufwand scheuen, um Besucherinnen und Besucher ein einmaliges Erlebnis zu bieten. Auf dem Ballenberg wird pro Festtag mit rund 5000 bis 7500 Besuchenden gerechnet, für den Festbesuch ist ein "Fest der Feste"-Ticket nötig, welches online über den Ticketshop der Veranstalterin oder vor Ort an der Tageskasse gelöst werden kann.

Einspurige Verkehrsführung A8 Bönigen-Brienz

An den beiden Festwochenenden, 24./25. September und 1./2. Oktober 2022 ist auf der A8 zwischen Interlaken und Brienz sowie auf der Brünigstrecke mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen. Der Verkehr auf der A8 zwischen Bönigen und Brienz wird einspurig geführt. Jeweils vormittags kann die Strecke von Bönigen Richtung Brienz befahren werden, am Nachmittag erfolgt die Verkehrsführung von Brienz Richtung Bönigen. Zur Beruhigung des Verkehrs werden während dieser Zeit auf der Hauptstrasse Interlaken-Brienz in Oberried und Brienz zusätzlich Verkehrsdienste im Einsatz stehen. Es ist mit Verzögerungen im Strassenverkehr rund um den Brienzersee zu rechnen und die Fahrzeit kann sich verlängern.

Die Parkierung für den Anlass findet zentral auf dem Militärflugplatz Meiringen statt. Von dort verkehren regelmässig Shuttlebusse zu beiden Eingängen des Freilichtmuseums Ballenberg. Die Besuchenden werden gebeten, die Signaletik zu beachten und sich an die Anweisungen des Verkehrsdienstes zu halten.