Haier gibt auf CES 2020 Einblick in das Smart Home der Zukunft

Haier Group (600690:Shanghai), Chinas größter Hersteller von Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräten, hat auf der CES 2020 in Las Vegas (Nevada, USA) am Haier-Stand mit seinem revolutionären Ökosystem für Smart Home-Living ein neues Zeitalter eingeläutet. Haiers Zukunftsvision erstreckt sich auf mehr als 40 Produkte quer durch Haiers Markensortiment und ermöglicht eine unerschöpfliche Individualisierung je nach Anwendungsszenarien.

Das Thema Smart Home wird auf der Messe heiß diskutiert. Verschiedene Weltmarken präsentieren ihre neuesten Hausgeräte und Produkte. Bei der Vielzahl an neuen Produkten besticht Haier durch seinen einzigartigen Ansatz beim Smart Home-Living und sein bahnbrechendes Ökosystem.

"Haier sieht sich schon immer in der Rolle des Marktführers und sprengt immer wieder die Grenzen des Möglichen. Unser Ökosystem kombiniert zukunftsweisende, intelligente Haushaltsgeräte aus unserem großen Markenportfolio, damit mehr Familien im Alltag von IoT-Technologien profitieren können", sagte Huang Cheng, Kreativdirektor bei Haier Smart Home.

Der Smart Home-Trend hat in den vergangenen Jahren einen kometenhaften Aufstieg erlebt. Mittlerweile gibt es Smart Home-Produkte für praktisch jeden Wohnbereich im Haus. Haier nutzt die Gelegenheit und präsentiert vor einem Weltpublikum eine neue Smart Home-Realität. Haier entwickelt nicht einfach Produkte. Durch unser Ökosystem sind Anwender in der Lage, ihr persönliches Smart Home-Erlebnis frei zu konfigurieren.

Am Haier-Stand transportiert ein Hologramm-Video die Besucher in ein Zukunftsszenario, bei dem alle Geräte im Haus per IoT vernetzt sind. In Haier Smarter Life-Bereich konnte man sich über das enorme Funktionsspektrum und die Gestaltungsmöglichkeiten des Haier-Ökosystems informieren. Haier führte vor, wie sich jeder Wohnbereich ganz nach den Wünschen und dem finanziellen Spielraum des Verbrauchers gestalten lässt, vom intelligenten Schrank bis hin zum intelligenten Wohnzimmer oder der smarten Küche.

In einem Beispielszenario können Wohneigentümer, die Wert auf Sicherheit legen, für ein paar Hundert Euro eine intelligente Überwachungskamera inklusive Schloss und Sensor installieren. Wer derweil ein komplettes Smart-Erlebnis wünscht, kann mit Haiers Produktsortiment für das Smart Home jeden Wohnbereich im Haus gestalten. Für Senioren oder Menschen mit Behinderungen gibt es eine smarte Küche, die die Wasser- und Gaszufuhr überwacht und automatisch abstellt, während der intelligente Schrank automatisch den Rollstuhl aufräumt.

Haiers Vision erstreckt sich auch auf eine umweltbewusste und gesunde Lebensweise. In Haier visionärem Smart Kitchen können Verbraucher mit einem Haier PAD den Ursprung und das Datum von Lebensmitteln ermitteln, Rezepte anschauen und saisonale landwirtschaftliche Erzeugnisse auswählen.

Haier Smart Home wurde 2019 etabliert und setzt sich weltweit immer mehr durch. Weltweit zählt sein Ökosystem um die 20 Millionen Nutzer, davon 13,3 Millionen in Asien, 4,16 Millionen auf dem amerikanischen Kontinent, 1,4 in Europa und 1 Million in Australien. Haier Smart Home gehört zur sechsten Ära in Haier Groups Strategie für ein Markenökosystem, die bei der Jahrestagung des Konzerns anlässlich des 35-jährigen Bestehens verkündet wurde.

