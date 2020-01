Cresta Palace Hotel Celerina

Erstes Medical-Wellness-Angebot im Oberengadin

Bild-Infos

Download

Celerina (ots)

Das Hotel Cresta Palace Celerina und das Spital Oberengadin lancieren gemeinsam das erste Medical-Wellness-Angebot im Oberengadin. Das Programm kombiniert ab Januar 2020 Schweizer Qualitätsmedizin mit Bündner Gastgebertum und ist in vier Varianten erlebbar.

Die Schweizer Ferienregion Oberengadin ist im Bereich Gesundheitstourismus um ein hochstehendes Angebot reicher: Das Hotel Cresta Palace Celerina und das überregionale Spital Oberengadin vereinen ihre Kompetenzen und lancieren gemeinsam ein neuartiges Medical-Wellness-Angebot. Das Konzept fokussiert auf die Bereiche «Mein», «Sein», «Rein» und «Fein». Gäste können eigene Schwerpunkte setzen und ganz nach ihren Bedürfnissen aus einem der jeweils sechstägigen Programme auswählen.

«Mein»: Hier stehen die Selbstwahrnehmung und die Fitness im Fokus. Zum Programm gehören ein ärztlicher Gesundheits-Check inkl. Belastungs-EKG und Bestimmung der optimalen Pulsfrequenz bei körperlicher Aktivität, zudem Ernährungsberatung, Personal Training, verschiedene Sportlektionen, Physiotherapie und Massagen. Ziel: Die Fitness unter fachkundiger Anleitung und mit medizinischer Absicherung steigern sowie neue Lebenskraft tanken.

«Sein»: Bei diesem Schönheits-Programm werden die Bereiche Ästhetik und Medizin kombiniert. Der Gast erhält eine Anfangsuntersuchung inkl. Analyse von Leber-, Nieren-, Schilddrüsen-, Blutzucker- und Blutfettwerten im Spital Oberengadin, Sportlektionen, Bauch-Beine-Po-Stretching sowie ein Schönheitsprogramm mit Gesichtsbehandlungen, Maniküre, Pediküre und Massage. Ziel: Mehr Ausstrahlung und Lebensfreude.

«Rein»: Detox heisst das Zauberwort bei diesem Programm. Nach einem Checkup von Leber-, Nieren-, Schilddrüsen-, Blutzucker- und Blutfettwerten sowie der Erstellung eines Blutbilds stehen Sportprogramme, Ernährungsberatung sowie Detox- und Regenerationsanwendungen an. Dazu gehören Bürsten- sowie Schröpfmassagen, reinigende Peelings und Lymphdrainagen. Ziel: Mehr Wohlbefinden durch körperliche Entgiftung und geistige Reinheit.

«Fein»: Dieses «Weight Loss»-Programm verspricht das Erreichen einer verbesserten Silhouette mit Freude und Genuss. Zum Leistungsumfang gehört die Untersuchung verschiedener Körperwerte sowie ein sportärztlicher Gesundheits-Check mit Belastungs-EKG und Laktatmessung. Auf den Ergebnissen aufbauend werden Sportlektionen erstellt und eine Ernährungsberatung durchgeführt. Zudem profitiert der Gast von Lymphdrainagen sowie Bürsten-, Schröpf- und Sportmassagen.

Das Medical-Wellness-Angebot ist seit Januar 2020 buchbar. Inkludiert sind jeweils fünf Übernachtungen im Hotel Cresta Palace, Frühstück, Mittag- und Abendessen nach individuellem Ernährungsplan sowie die Nutzung der Hotel-Wellness-Einrichtungen.

«Das Cresta Palace ist seit jeher idealer Ausgangsort für Sportaktivitäten in der Engadiner Bergwelt. In Kombination mit dem Höhenklima bieten wir nun die perfekten Bedingungen, um zu einem gesunden Lebensstil zu finden», so Kai Ulrich, Direktor des Hotel Cresta Palace. Beat Moll, CEO Spital Oberengadin: «Ich freue mich, dass das Spital Oberengadin mit seiner medizinischen Kompetenz als Partner des Cresta Palace einen wichtigen Teil zum Gesamtangebot beitragen kann.»

Das Cresta Palace (4*Superior) liegt an bester Lage in Celerina, mitten in der Engadiner Berg- und Sportwelt. Das 1906 eröffnete Vier-Sterne-Superior-Traditionshotel hat Direktanschluss sowohl zur Skipiste als auch zum riesigen Engadiner Langlauf-Loipennetz. Die Schweizer Skischule Celerina ist ebenfalls in kürzester Gehdistanz erreichbar. Im Sommer lockt die vielfältige Bergwelt zu ausgedehnten Bike- und Wandertouren. Im modernen Service-Kompetenzcenter «Staziun da basa» rüstet ein Activity-Manager Sportbegeisterte von A bis Z aus, berät und coacht sie. Neben Plänen für effektive Höhentrainings werden auch diverse Kurse angeboten. Neu bietet das Cresta Palace in Zusammenarbeit mit dem Spital Oberengadin Medical-Wellness-Angebote an. www.crestapalace.ch

Kontakt:

Cresta Palace Hotel Celerina

Kai W. Ulrich, Direktor

Tel. +41 81 836 56 56

mail@crestapalace.ch