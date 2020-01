Spin Master Ltd. (Marketing)

Spin Master schließt einen Co-Branding-Vertrag mit Rubik's über Perplexus-Puzzles ab

Toronto (ots/PRNewswire)

- Spin Master Corp. (TSX:TOY; www.spinmaster.com), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Kinderunterhaltung, vereint seine Kräfte mit Rubik's und seinem weltbekannten Zauberwürfel, um gemeinsam innovative Perplexus-Puzzles auf den Markt zu bringen. Dieser Deal kam durch Vermittlung des Master-Lizenznehmers von Rubik's, The Smiley Company, zustande.

Gemeinsam werden sie ein unter beiden Markennamen vertriebenes Sortiment an Rubik's x Perplexus entwickeln, das unter anderem ein 3D-Kugellabyrinth-Puzzle und ein Labyrinth-Spiel umfasst. Durch das Drehen und Wenden des Würfels versuchen die Spieler eine kleine Stahlkugel durch ein kompliziertes Labyrinth zu führen, das sich aus einer Reihe von Stufen neben engen Kunststoffbahnen zusammensetzt. Das Ergebnis stellt das ultimative Zauberwürfel-Puzzle und Labyrinth dar, wobei der Spaßfaktor auf eine neue Stufe gehoben und der Zauberwürfel die Spieler vor eine noch nie zuvor da gewesene Herausforderung stellen wird.

"Die Arbeit an einem so kultträchtigen Spielzeug wie dem Zauberwürfel ist eine einmalige Chance, den Spaßfaktor und die Herausforderung des Perplexus-Spieleerlebnisses auf eine neue Stufe zu heben", erklärte Elizabeth LoVecchio, VP Marketing von Spin Master Games. "Perplexus hat bereits Jung und Alt in seinen Bann gezogen und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit The Smiley Company, um die beliebte Produktlinie auszubauen und die Grenzen von Spaß und Innovation auszuschöpfen."

Bezüglich der Markteinführung meinte Lori Heiss-Tiplady, VP Brand Strategy von The Smiley Company: "Perplexus wurde dank seiner raffinierten und ausgeklügelten Designs und der verschiedenen Schwierigkeitsgrade berühmt. Diese Werte entsprechen zur Gänze jenen, die dazu geführt haben, dass der Zauberwürfel zum am meisten verkauften Spielzeug der Geschichte wurde. Wir haben uns dazu verpflichtet, das, wofür die Marke Rubik's steht, durch Zusammenarbeit mit Weltklasseunternehmen wie Spin Master weiter zu verbreiten. Besagtes Unternehmen teilt mit uns das Ziel, smarteren jüngeren Generationen Instrumente zu ihrer Entwicklung und Förderung in Form von Produkten an die Hand zu geben, die ihnen dabei helfen, zu lernen, die die Intelligenz fördern und den Akkreditierungsstatus von Rubik's MINT weiterentwickeln."

Perfekt, um Kindern einen Vorsprung bei MINT ohne Bildschirmzeit zu verschaffen. Das neue Spielesortiment wird derzeit entwickelt, wobei das erste Produkt planmäßig im Sommer 2020 auf den Markt kommen wird. Weitere Spielzeuge sollen kurz darauf folgen.

Über Spin Master

Spin Master (TSX:TOY; www.spinmaster.com) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Kinderunterhaltung. Das Unternehmen entwickelt, designt, produziert, lizenziert und vertreibt ein diversifiziertes Portfolio an innovativem Spielzeug, Spielen, Produkten und Unterhaltungskanälen. Spin Master ist weltweit bekannt für seine mit Preisen ausgezeichneten Marken, zu denen unter anderem Zoomer®, Bakugan®, Erector® by Meccano®, Hatchimals®, Air Hogs® und PAW Patrol® gehören. Seit dem Jahr 2000 erhielt Spin Master 110 TIA Toy of the Year (TOTY) Nominierungen, wobei es 30 Siege in einer Vielzahl von Produktkategorien davontrug, einschließlich 13 TOTY-Nominierungen für das innovative Spielzeug des Jahres. Bis dato hat Spin Master neun Fernsehserien produziert, darunter das neu gestaltete Bakugan: Battle Planet und den aktuellen Hit PAW Patrol, der in über 160 Ländern und Regionen weltweit ausgestrahlt wird. Spin Master beschäftigt über 1.800 Mitarbeiter in Ländern rund um den Globus, darunter Kanada, die USA, Mexiko, Frankreich, Italien, das Vereinigte Königreich, Russland, die Slowakei, Polen, Deutschland, Schweden, die Niederlande, China, Hongkong, Japan, Vietnam und Australien.

Tammy Smitham, VP Communications and Corporate Social Responsibility, 416-364-6002, Durchwahl 2946, mediarelations@spinmaster.com