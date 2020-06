JA Solar Technology Co., Ltd.

JA Solar liefert hocheffiziente PERC-Module für Thailands größtes schwimmendes Solarkraftwerk

Beijing (ots/PRNewswire)

JA Solar ("das Unternehmen"), ein führender Hersteller von hochleistungsfähigen Photovoltaikprodukten, gab bekannt, dass Thailands schwimmendes Solarkraftwerk über 12,5 MW, bestückt mit den hocheffizienten PERC-Modulen des Unternehmens, nunmehr erfolgreich ans Netz gegangen ist. Als erstes schwimmendes Solar-Großkraftwerk in Thailand ist der erfolgreiche Abschluss des Projekts von enormer Bedeutung für die Entwicklung der erneuerbaren Energie vor Ort.

Das Kraftwerk wurde auf einem Industriereservoir konstruiert der erzeugte Strom wird über Erdkabel zur Fertigungsanlage des Kunden geliefert. Nach der Inbetriebnahme wird das Kraftwerk als Solarpark für die Öffentlichkeit und Besucher zugänglich sein, um die Fortschritte bei der Entwicklung von lokaler erneuerbarer Energie ins Rampenlicht zu stellen.

Im Vergleich zu traditionellen PV-Kraftwerken sind die schwimmenden PV-Kraftwerke in der Lage, die Energieerzeugungseffizienz wirksam zu steigern und eine Degradation zu vermeiden, indem die Landnutzung verringert, der ungehinderte Sonnenlichteinfall erhöht und die Modul- sowie die Kabeltemperaturen gesenkt werden. JA Solars hocheffiziente, bifaziale PERC-Doppelglasmodule haben strenge Langzeittests in Bezug auf Zuverlässigkeit und Umweltanpassung bestanden, bei denen die exzellente Widerstandsfähigkeit der Module gegenüber PID-Dämpfung, Salzkorrosion und Windlast bewiesen wurde. Darüber hinaus können diese Module eine hocheffiziente Leistung und stabile Energieabgabe aufrechterhalten, was wiederum eine sichere Gewähr für die optimale Stromerzeugungskapazität des Systems darstellt.

Jin Baofang, Vorstandsvorsitzender und CEO von JA Solar, kommentierte: "JA Solar wird den Fokus weiterhin auf technologische Innovation und Produktqualität legen und gleichzeitig die vielfältigen Anforderungen unserer weltweiten Kunden erfüllen, um die Entwicklung der erneuerbaren Energie auf globaler Ebene weiter voranzubringen."

