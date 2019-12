Hayashibara Co., Ltd.

Hayashibara, Mitglied der NAGASE Group, bietet Lösungsmöglichkeiten zur Abfallreduzierung für die Nahrungmittelindustrie Nordamerikas

Okayama, Japan (ots/PRNewswire)

Hayashibara Co., Ltd. in Okayama, eine Tochtergesellschaft von NAGASE & Co., Ltd., hielt vom 18. bis zum 20. November als Nagase Food Ingredients einen Workshop im Culinary Institute of America (CIA), Copia, in Napa, Kalifornien, USA, ab. Zwölf prominente Köche aus Nordamerika, allesamt Experten in den Bereichen Gastronomie und F&E, trafen zusammen, um gemeinsam internationale Kochkünste zu würdigen und neue Fähigkeiten zur Förderung ihrer gastronomischen Unternehmungen zu erwerben.

Der Workshop zeigte die zahlreichen Anwendungen von TREHA (R) (Trehalose) auf, eine pflanzliche Lebensmittelzutat, die die beeindruckende natürliche Eigenschaft besitzt, Lebensmittelfrische zu verlängern (Beispiele siehe unten). TREHA wird aus Stärke gewonnen, ist allgemein als sicher anerkannt (Generally Recognized As Safe, GRAS), gentechnikfrei sowie kosher- und halalzertifiziert.

Anwendungsdetails: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104815/201912134759/_prw_PA1fl_8eI2GXkr.pdf

Zwei Gastköche demonstrierten mehrere Anwendungsmöglichkeiten für japanische Gerichte - Sushi, Tempura und Tofu - sowie für westliche Süßspeisen, Käsekuchen und Matcha-Crème Brulee. Sie tauschten Erfahrungen und Ratschläge aus und diskutierten die Vorteile von Abfallreduzierung, geringeren Betriebskosten sowie der Beibehaltung von Frische und herausragender Lebensmittelqualität für ihre Kunden.

Nachdem sie sich mit TREHAs einzigartigen Eigenschaften vertraut machen konnten, nutzte jeder der Köche seine neugewonnenen Kenntnissen zur Kreierung eines innovativen Gerichts. Innerhalb von drei Tagen wurden über 25 verschiedenen Speisen aufgetischt, wodurch es zu spannenden Diskussionen zur Wirksamkeit und Verwendung von TREHA kam.

In Würdigung der Beiträge zu zwei der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (UN) - (2) Ernährung sichern den Hunger beenden (Zero Hunger) und (12) Nachhaltige Konsum- und Produktionsweisen (Responsible Consumption and Production) - erfuhren die teilnehmenden Köche zusätzlich, auf welche Weise neuartige Lebensmittelzutaten sowohl für Nordamerika als auch auf weltweiter Ebene enorme Auswirkungen auf Nachhaltigkeit haben können.

Bei großformatigen gastronomischen Einsätzen, bei denen enorme Speisemengen produziert werden (Bankette, Bordverpflegung für Flüge und Kreuzfahrten) liegt die Herausforderung in der Beibehaltung einer hohen Frischequalität - insbesondere für Buffet-Linien und Massenproduktion, wobei Lebensmittel vor dem Servieren aufbewahrt werden. Die Köche waren hocherfreut zu erfahren, inwiefern TREHA für die Gewährleistung der Frische von Frischkost- sowie von Tiefkühlprodukt-Anwendungen eingesetzt werden kann.

Der Workshop zeigte auf, auf welche Weise globalen Ernährungsproblematiken mittels TREHAs einzigartiger Eigenschaften entgegengewirkt werden kann, die Lebensmittelhaltbarkeit, die Bewahrung von Produktfrische über einen längeren Zeitraum, insbesondere in Bezug auf frisches Gemüse und Obst, sowie optimierte Qualität für eine Vielfalt an Produkten begünstigen.

Die Veranstaltungsmoderatorin, Köchin Barbara Alexander, ehemalige CIA-Küchenchefin, war von der Tatsache fasziniert, dass ein am Vortrag zubereiteter Salat nach über 12 Stunden nicht an Frische und Knackigkeit verloren hatte. Dies stellte TREHAs natürliche Fähigkeit unter Beweis, Gemüsesorten vor dem Welken zu bewahren und ihre knackige Konsistenz über einen längeren Zeitraum beizubehalten. Einer der Köche verwendete TREHA für die Zubereitung von Brathähnchen und konnte die teilnehmenden Köche mit mehr Saftigkeit und einer wunderbar goldgelben Haut beeindrucken.

Bitte besuchen Sie:

https://www.nagase-foods.com/treha/

*Interview mit Köchin Barbara Alexander

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Vj7bOZPXM0U

Zu pädagogischen Zwecken hat Nagase Food Ingredients sich dazu verpflichtet, globalen Lebensmittelindustrien nützliche Informationen bereitzustellen.

Offizielle Webseite: https://www.hayashibara.co.jp/data/en/

