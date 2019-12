Fitpass AG

Skifahren mit dem Fitpass Sport-Abo

Ab sofort kann man mit dem Fitpass-Abo auch Skifahren und Schneesport betreiben. In der Zentralschweiz begrüssen wir unsere ersten Partner für Wintersport.

Neben Sportarten wie Schwimmen, Padel Tennis, Fitness, Golf, Schlittschuhlaufen und Yoga gehören nun neu auch Wintersportarten zum Fitpass-Angebot: Ski, Snowboard, Telemark, Langlauf, Schneeschuhwandern und Schlitteln. All das ist ab sofort auch mit dem Fitpass-Abo möglich. Der Skilift Neusell in Rothenthurm und Brunni-Bahnen in Engelberg sind die ersten Fitpass-Partner für Schneesport. Gespräche mit weiteren Bergbahnen und Wintersport-Partnern sind in vollem Gange, so dass das Wintersport-Angebot laufend erweitert werden kann.

Fitpass ist ein vielseitiges Abo für Fitness, Sport, Freizeit und Wellness. Eine Mitgliedschaft ermöglicht das Betreiben von mehr als 50 Sportarten und Zugang zu hunderten Anbietern in der ganzen Schweiz. Die Anzahl der Trainingseinheiten ist unbeschränkt.

Das Fitpass-Abo ist online monatlich buchbar und hat keine Kündigungsfrist. Das Check-in erfolgt via QR-Code in der Fitpass-App. Die App bietet ausserdem einen Sportfinder für die Suche nach Sportarten und Orten sowie ein Logbuch der absolvierten Trainings.

Fitpass ist krankenkassenanerkannt. Im privaten Kundenbereich kann jederzeit eine automatisch generierte Bestätigung für die Krankenkasse heruntergeladen werden.

