Webb Fontaine kündigt den Start des Niger National Single Window (NNSW) zur Förderung des Handels an

Die Einführung soll den Handel stärken und die Einnahmen des Landes steigern

Webb Fontaine und die Industrie- und Handelskammer Niger haben zusammen mit ihren Partnern den Start der Plattform Niger National Single Window mit einer Zeremonie in der Industrie- und Handelskammer Niger gefeiert. Die Single-Window-Plattform wird den Außenhandel stärken und Nigers Einnahmen erhöhen und gleichzeitig die Geschwindigkeit und Effizienz des Handels insgesamt verbessern.

Die Veranstaltung fand in Anwesenheit von Yayé Djibo, dem Vertreter des Büros des Präsidenten der Republik Niger, Oberst Diori Hamani von der Generalzolldirektion und Ousmane Mahaman, dem Generalsekretär der Industrie- und Handelskammer Niger (CCIN) statt.

Das NNSW wurde durch das Dekret Nr. 2021-210/PRN/MF/MC/PSP am 26. März 2021 eingerichtet und basiert auf der Technologie von Webb Fontaine. Es bietet ein kontaktloses, bargeldloses und papierloses Handelsökosystem, das den Zeit- und Kostenaufwand für nigrische Händler reduziert und sie in die Lage versetzt, im globalen Wettbewerb zu bestehen.

Die NNSW-Plattform ist in der Lage, eine Vielzahl von Prozessen im Zusammenhang mit dem reibungslosen Ablauf von Handel und Zoll unter Beteiligung staatlicher und privater Organisationen zu integrieren. Die Plattform ermöglicht es nigrischen Händlern, sich elektronisch mit mehreren staatlichen und nichtstaatlichen Stellen zu verbinden, die am internationalen Handel beteiligt sind, um die erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen, Zertifikate und andere für den internationalen Handel erforderliche Dokumente zu erhalten.

Die Entwicklung der NNSW-Plattform begann im Jahr 2021 und ist nun mit ihrem ersten Pre-Clearance-Modul betriebsbereit.

„Wir fühlen uns geehrt, der offizielle Technologiepartner von Niger zu sein und in enger Kooperation mit der Regierung an der Umsetzung des Single Window für den Handel zu arbeiten. Die neuesten Technologien von Webb Fontaine werden dazu beitragen, das Handelsumfeld in Niger zu verändern, alle Handelsprozesse zu modernisieren und zu rationalisieren und gleichzeitig das Vertrauen zwischen den Beteiligten zu stärken."

Samy Zayani, Kaufmännischer Leiter Webb Fontaine

Die nigrische Handelsgemeinschaft kann die Abfertigungsprozesse nun effizient und effektiv online durchführen. Die Plattform bietet eine zentrale Anlaufstelle für alle Import-, Export- und Transitvorgänge in Niger.

„Webb Fontaine hat es sich zum Ziel gesetzt, die Handelsgemeinschaft bei der Nutzung der neuen NNSW-Plattform zu unterstützen und zu schulen, und wird in Kürze ein Internet-Zentrum eröffnen, um die Einführung der neuen Plattform voranzutreiben."

Ali Karim Alio, Geschäftsführer von Webb Fontaine Niger

„Das Niger National Single Window ist eine lang erwartete Verbesserung, die Nigers Position als Handelspartner stärken und auch seinen internationalen Handel fördern wird. Die Entmaterialisierung der Handelsabläufe ist in der Welt nach der COVID-Epidemie noch wichtiger geworden, da die Pandemie gezeigt hat, dass die Liefer- und Logistikketten die Hauptlast einer globalen Krise tragen und in ihrem Gefolge neue Krisen verursachen können. Für Niger ist es von entscheidender Bedeutung, mit anderen Volkswirtschaften zusammenzuarbeiten und seinen Handel auszubauen. Die Entwicklung der NNSW-Plattform ist ein wichtiger Meilenstein dafür. Ich freue mich, dass Niger sich der globalen Handelsbewegung anschließt."

Ousmane Mahaman, Generalsekretär der Industrie- und Handelskammer Niger

Auf das NNSW kann hier zugegriffen werden: guce.gouv.ne/en/

