TYROLIT Schleifmittelwerke Swarovski K.G.

Vom Kristallpionier zum Global Player für die Oberflächenbearbeitung

Schwaz in Tirol (ots)

In den vergangenen einhundert Jahren hat sich das zur Swarovksi Gruppe zählende Unternehmen TYROLIT zu einem internationalen Konzern mit Niederlassungen auf der ganzen Welt entwickelt. Begonnen hat die Unternehmensgeschichte bereits 1895 mit der Gründung von Swarovski und der damit verbundenen Kompetenz beim Schleifen von Kristallen. Diese führte 1919 zur Gründung des fortan eigenständigen Unternehmens TYROLIT, das nach einem in Tirol vorkommenden Mineral benannt wurde. Heute zählt die TYROLIT Gruppe mit über 4.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den weltweit führenden Anbietern hochwertiger Schleiflösungen und ist als Systemanbieter für professionelle Anwender in der Bauindustrie etabliert.

Die langjährige Erfahrung in der Oberflächenbearbeitung, kombiniert mit dem fortwährenden Streben nach technologischer Innovation, brachte im Laufe der Jahre zahlreiche Produkte hervor, die den internationalen Schleifmittelmarkt bis heute nachhaltig prägen. In den 50er Jahren brachte TYROLIT unter dem Namen SECUR als erstes Unternehmen in Europa Trenn- und Schruppscheiben mit Glasgewebearmierung auf den Markt. Ab 1973 war es dann mit TYROLIT Werkzeugen erstmals möglich, mit 100m/s statt den bisher üblichen 80m/s zu schleifen und die Vorteile einer höheren Arbeitsgeschwindigkeit bei der maschinellen Oberflächenbearbeitung entscheidend und sicher zu nutzen.

1983 konnte TYROLIT mit der weltweit ersten vollhydraulischen Wandsäge einen wertvollen Beitrag für Anwendungen in der Bauindustrie leisten. Es folgten die ersten superdünnen Trennscheiben mit einer Stärke kleiner 1mm - eine Innovation am Markt und bis heute der Standard für hochwertige handgeführte Trennscheiben. Kurz darauf wurden auch sogenannte "große" Trennscheiben mit Durchmessern bis zu 2m zum Trennen von Heißstahl produziert. Diese zählen nach wie vor zu den größten Trennscheiben der Welt. Auch in der Steinindustrie hat TYROLIT, mit einem noch heute verwendeten Diamantsägeseil und mit metallgebunden Profilier-Werkzeugen für die Bearbeitung von Granit, eine nachhaltige Bedeutung.

Im Zeitalter der Digitalisierung hat TYROLIT mit ToolScope, einem modularen Assistenzsystem für die Präzisionsbearbeitung, und mit MoveSmart, einem neuartigen Monitoring-System für die Bauindustrie, den Finger am Puls der Zeit. Beide Industrie 4.0 Technologien liefern zahlreiche Daten in Echtzeit und sorgen für ein effizientes und sicheres Arbeiten durch digitale Vernetzung. 2014 wurden mit der Konsumgütermarke TYROLIT life schließlich erstmals auch Produkte für den privaten Haushalt hergestellt und die industrielle Schleifkompetenz damit auf zahlreiche Anwendungen des täglichen Lebens übertragen.

Die TYROLIT Gruppe

TYROLIT ist einer der weltweit führenden Hersteller von Schleif- und Abrichtwerkzeugen sowie Systemanbieter für die Bauindustrie. Das Familienunternehmen mit Sitz in Schwaz (Österreich) verbindet die Stärken der dynamischen Swarovski Gruppe mit über einhundert Jahren unternehmerischer und technologischer Erfahrung.

