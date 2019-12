magniX

Harbour Air und magniX geben den erfolgreichen Flug des weltweit ersten kommerziellen Elektroflugzeugs bekannt

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire)

Der Erstflug ist der erste Schritt zur Entwicklung der weltweit ersten vollelektrischen kommerziellen Flotte

Harbour Air (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2666642-1&h=1770768230&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2666642-1%26h%3D540836375%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.harbourair.com%252F%26a%3DHarbour%2BAir&a=Harbour+Air), Nordamerikas größte Fluggesellschaft für Wasserflugzeuge und magniX (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2666642-1&h=2261553843&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2666642-1%26h%3D3468435363%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.magnix.aero%252F%26a%3DmagniX&a=magniX), das Unternehmen, das die Revolution der elektrischen Luftfahrt vorantreibt, gaben heute den erfolgreichen Flug des weltweit ersten vollelektrischen Verkehrsflugzeugs bekannt. Der erfolgreiche Flug der ePlane, einer DHC-2 de Havilland Beaver für sechs Passagiere mit einem 750 PS (560 kW) starken magni500-Antriebssystem, fand heute Morgen auf dem Fraser River am Harbour Air Seaplanes Terminal in Richmond (YVR South) statt. Das Flugzeug wurde von Harbour Air CEO und Gründer Greg McDougall gesteuert. Dieser historische Flug bedeutet den Beginn der dritten Ära in der Luftfahrt - dem elektrischen Zeitalter.

"Heute haben wir Geschichte geschrieben", so Greg McDougall, CEO und Gründer von Harbour Air Seaplanes. "Ich bin unglaublich stolz auf die Führungsrolle von Harbour Air bei der Neudefinition von Sicherheit und Innovation in der Luft- und Seeflugzeugindustrie. Kanada hat seit langem eine legendäre Rolle in der Geschichte der Luftfahrt gespielt, und Teil dieses unglaublichen weltweit ersten Meilensteins zu sein, ist etwas, worauf wir alle wirklich stolz sein können."

Anfang dieses Jahres gab Harbour Air seine Partnerschaft (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2666642-1&h=241808083&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2666642-1%26h%3D3842453797%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.harbourair.com%252Fharbour-air-and-magnix-partner-to-build-worlds-first-all-electric-airline%252F%26a%3Dpartnership&a=Partnerschaft) mit magniX und die Absicht des Unternehmens bekannt, die weltweit erste rein elektrische kommerzielle Wasserflugzeugflotte zu bauen. Das magni500, das im Juni 2019 auf der Pariser Luftfahrtausstellung vorgestellt (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2666642-1&h=2056751145&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2666642-1%26h%3D2011286413%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.prnewswire.com%252Fnews-releases%252Fmagnix-to-unveil-worlds-most-advanced-electric-propulsion-system-for-aircraft-at-2019-paris-air-show-300865068.html%26a%3Dunveiled&a=vorgestellt) wurde, ist ein elektrisches Antriebssystem mit hoher Leistungsdichte, das eine saubere und effiziente Möglichkeit bietet, Flugzeuge anzutreiben. Heute nahm dieser Plan Gestalt an und wurde Wirklichkeit.

"Im Dezember 1903 starteten die Gebrüder Wright mit dem Erstflug eines Motorflugzeugs eine neue Ära des Transports - das Luftfahrtzeitalter. Heute, 116 Jahre später, mit dem Erstflug eines vollelektrischen Verkehrsflugzeugs, haben wir das elektrische Zeitalter der Luftfahrt eingeleitet", so Roei Ganzarski, CEO von magniX. "Die Transportbranche und insbesondere das Luftfahrtsegment, das seit Ende der 1930er Jahre größtenteils stagniert, ist reif für eine massive Revolution. Jetzt beweisen wir, dass kostengünstiger, umweltfreundlicher, kommerzieller elektrischer Flugverkehr in naher Zukunft Realität werden kann."

magniX und Harbour Air beginnen nun mit dem Zertifizierungs- und Genehmigungsverfahren für das Antriebssystem und die Nachrüstung von Flugzeugen. Nach Abschluss der Zertifizierung kann der Rest der Flotte mit der vollelektrischen Antriebstechnologie von magniX vergrößert werden.

Bilder und Videos vom weltweit ersten vollelektrischen Flug eines Verkehrsflugzeugs finden Sie im Medienkit (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2666642-1&h=2955422611&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2666642-1%26h%3D2325469818%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.dropbox.com%252Fsh%252Fqyofxcdy117snp1%252FAACNYXclUrqHfop8RaojfpXfa%253Fdl%253D0%26a%3Dmedia%2Bkit&a=Medienkit).

Informationen zu Harbour Air

Harbour Air wurde 1982 mit zwei kleinen Wasserflugzeugen gegründet und ist heute Nordamerikas größte Wasserfluggesellschaft - und die erste, die vollständig CO2-neutral ist. Der internationale Wasserflugzeugservice des Unternehmens, der ursprünglich als Dienstleistung für die Forstwirtschaft in British Columbia begann, ist heute ein unverzichtbares Erlebnis an der Westküste Kanadas. Mit einer Flotte von mehr als 40 Flugzeugen bietet Harbour Air bis zu 300 tägliche Linienflüge, Rundflüge, Erlebnispakete und Privatflüge. Mit 12 Linienzielen, die die Innenstadt von Vancouver, Victoria, Seattle (WA), Nanaimo, Tofino, Whistler, Richmond (YVR South Terminal), Sechelt, Salt Spring Island, Pitt Meadows, Maple Bay und Comox verbinden, begrüßt die in British Columbia gegründete Harbour Air jedes Jahr 500.000 Passagiere. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen www.harbourair.com.

Informationen zu magniX

magniX, mit Hauptsitz in Redmond, WA, besitzt technische Anlagen in Redmond und in Australien und will Communitys miteinander verbinden, indem es eine Ära des erschwinglichen und sauberen kommerziellen Flugverkehrs mit vollelektrischem Antrieb ermöglicht. Entwickelt mit proprietärer Technologie, bietet magniX eine Reihe revolutionärer Lösungen, darunter die vollelektrischen Antriebssysteme 375HP und 750HP - mit erhöhtem Wirkungsgrad und null Emissionen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website: www.magnix.aero.

