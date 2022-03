Kyoto City KYOCERA Museum of Art

KYOCERA-Kunstmuseum in Kyoto präsentiert Ausstellungen für 2022

Kyoto, Japan, 1. März 2022 (ots/PRNewswire)

Das KYOCERA-Kunstmuseum in Kyoto wird seinen Besuchern im Geschäftsjahr 2022 ein einzigartiges Museumserlebnis mit folgenden Ausstellungen in Kyoto bieten:

Die Ausstellung Ornate Meiji Period Art: Shining Kyoto Artists of the Imperial Court (vorläufiger Titel) findet im Hauptgebäude statt und stellt neunzehn kaiserliche Hofkünstler mit Beziehungen zu Kyoto vor, wobei der Schwerpunkt auf der Meiji-Zeit liegt.

Das System der kaiserlichen Hofkünstler wurde 1890 vom Ministerium des kaiserlichen Haushalts gegründet, um herausragende Künstler und Handwerker zu ehren und zu schützen. Neben der Förderung der Kunst war der Zweck der Einrichtung des Systems, Malern und Handwerkern zu helfen, die nach dem Verlust des Schutzes des Shogunats und anderer Lehen nach der Meiji-Restauration in Not geraten waren, und gleichzeitig ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten zu bewahren. Den kaiserlichen Hofkünstlern wurde die höchste Ehre und Autorität in der Kunstwelt ihrer Zeit zuteil, und viele Künstler mit Verbindungen zu Kyoto wurden ausgewählt und waren während der gesamten Dauer bis 1944 Teil des Systems. Die Besucher sind dazu eingeladen, das Talent und die Schönheit der Meiji-Zeit in Kyoto anhand von Meisterwerken zu erleben, die als die größten ihrer Art gefeiert wurden.

Im Higashiyama Cube, einem neuen Gebäude für Ausstellungen zeitgenössischer Kunst, ist Visionaries (vorläufiger Titel) zu sehen, eine Ausstellung unter der Leitung von Noriko Kawakami, die im Bereich Design arbeitet und forscht. Diese Ausstellung konzentriert sich auf die Entwürfe und Ausdrucksformen von etwa zwanzig aufstrebenden Künstlern und Designern, die mutig den Status quo überwinden und neue Perspektiven aufzeigen.

Die Museumssammlung besteht derzeit aus etwa 3.800 Werken moderner Kunst aus Kyoto, darunter für die japanische Malerei repräsentative Meisterwerke, die von Kyoto-Künstlern zwischen der Meiji- und Showa-Ära geschaffen wurden. Sie ist damit eine der führenden Sammlungen solcher Werke in Japan. Der zum Zeitpunkt der Erneuerung des Museums neu erbaute Sammlungs-Saal wird Meisterwerke bekannter Künstler aus Kyoto beherbergen und Ausstellungen zu verschiedenen Themen zeigen, um den Besuchern die Faszination der Kunst von Kyoto umfassend aufzuzeigen.

Seit dem ersten Jahr der Neueröffnung des Museums werden im so genannten Dreieck – ein neuer Saal – Nachwuchskünstler gezeigt, die mit Kyoto in Verbindung stehen und den Bürgern und Besuchern die Möglichkeit bieten, zeitgenössische Kunst zu erleben. Im Jahr 2022 werden die drei aufstrebenden Künstler Toshiaki Hikosaka, Sae Fujita und Aki Yahata vorgestellt.

Informationen zu weiteren Veranstaltungen und Ausstellungen des Museums finden Sie in der Pressemitteilung.

