Philipp Plein Parfums: Wenn der king of now auf die welt der parfum$ trifft

"Ich bin ein Träumer und glaube an das Leben. Ich habe vor Jahren davon geträumt, ein Parfum auf den Markt zu bringen, aber ich wollte auf den richtigen Moment und die richtigen Partner warten. PHILIPP PLEIN existiert aus einem Grund: anders zu sein. Es ist unserem revolutionärem Geist zu verdanken, dass dieser Traum heute in Erfüllung geht. Meine erste Parfumkreation unterscheidet sich grundlegend von allem, was es in der Branche bereits gibt, und von nun an wird diese Branche nie mehr dieselbe sein."

Philipp Plein, Gründer und Inhaber der PHILIPP PLEIN Gruppe

Philipp Plein hat sich seit zwei Jahrzehnten in der Modewelt einen Namen gemacht. Und heute landet der überaus erfolgreiche Selfmade-Unternehmer in der Parfumherstellung - mit seiner ganz eigenen Vorstellung darüber, was Düfte sein müssen. In seinen Träumen sah er ganz deutlich, dass er eines Tages den ungezügelten Luxus und kantigen Stil der Marke PHILIPP PLEIN in die Welt der Düfte einfließen lassen würde.

Für PHILIPP PLEIN, eine zu 100 % unabhängige und eigenfinanzierte Marke, ist das Debüt im Parfumsektor ein wichtiger Schritt. Philipp Plein Parfums, ein neues Unternehmen mit Sitz in Genf, wurde gegründet, um ein exklusives und erfolgreiches Parfumgeschäft für die Marke PHILIPP PLEIN zu entwickeln. Philipp Plein Parfums gehört unter der Leitung des CEO Patrizio Stella zu Brands Beyond Beauty, einem internationalen Unternehmen, das sich auf innovative Markenbildung, weltweiten Vertrieb und disruptives Marketing im Bereich Luxusparfums und Kosmetik konzentriert. Brands Beyond Beauty mit Hauptsitz in der Schweiz beschäftigt ein Team von engagierten, zukunftsgerichteten Profis, das von Patrizio Stella geleitet wird.

"Was mich beim ersten Treffen mit Philipp Plein sofort beeindruckt hat, war seine Entschlossenheit, seine klare scharfe Vision und wie er die Dinge geradezu meisterhaft vereinfacht. Er ist ein Gamemaker und in der Tat auch ein Gamebreaker. Er hat verstanden, dass Erfolg aus einfachen, aber disruptiven Konzepten besteht. Genau so wird PHILIPP PLEIN die Welt der Parfums erobern und noch lange an der Spitze bleiben."

Patrizio Stella, CEO von Philipp Plein Parfums

Philipp Plein hat die Spielregeln verändert und den Schädel, das bekannteste und stärkste Symbol der Marke, ausgewählt, um die Welt der Parfums zu erobern und dieses beispiellose Ereignis in ihrer Geschichte hervorzuheben. Philipp Pleins erster Duft erscheint in einer exklusiven Preview-Edition. Eine innovative Sicht auf Parfum, die die Ewigkeit in einer Flasche einfängt.

Philipp Pleins unaufhaltsame Energie und seine optimistische Einstellung haben die gleichnamige Marke zu einer Ikone gemacht, die Menschen inspiriert, das Leben in vollen Zügen zu leben: Sie ist wie ein kraftvoller Ruf, immer dem Außergewöhnlichen im Leben nachzujagen.

"Mein erstes Parfum musste ein Schädel sein. Dieses unverkennbare Symbol strahlt die Identität von PHILIPP PLEIN aus, glänzt auf meinen Kleidungsstücken und fällt in jedem PHILIPP PLEIN-Store sofort auf. Der Schädel - das stärkste Statement, das Leben in vollen Zügen zu genießen -erscheint jetzt als THE $KULL - eternity in a bottle. Provokativ, respektlos, unangepasst und frei denkend: Dieses Parfum ist ein exklusives, maßgeschneidertes Kunstobjekt, das das Beste aus der Welt der Düfte und des Designs herausholt. Es ist superlativ und maßlos, es strahlt Perfektion bis ins kleinste Detail aus."

Philipp Plein, Gründer und Inhaber von PHILIPP PLEIN

Der Flakon ist ein skulpturales und imposantes Kunstwerk, das in der Welt der Düfte seinesgleichen sucht. Ein dreidimensionaler facettenreicher Kopf, geformt wie ein schwarzer Diamant und aus massivem schwarz lackiertem Glas gemeißelt. Ein wahres Meisterwerk, von innen nach außen handgefertigt.

Der Duft entstand aus einer Co-Kreation, die Philipp Plein selbst und der international anerkannte Meisterparfümeur Alberto Morillas ins Leben gerufen haben. Ein Statement von kühnem Luxus, ein charakteristischer Duft, einzigartig und mit hohem Wiedererkennungswert. In dem von Alberto Morillas kreierten Duft spiegeln sich die überschwängliche Persönlichkeit und die hemmungslose Energie von Philipp Plein wider.

"Ich war sehr beeindruckt von Philipps scharfem Verstand und seiner Weitsicht. Mir war sofort klar, dass sein erster Duft seine kraftvolle Energie, sein Charisma und seine exuberante Kreativität einfangen sollte. Seine Persönlichkeit hat mich sehr inspiriert. Ich habe für ihn ein extrem intensives, betörendes und mit Noten von dunklem Holz durchsetztes Power-Parfum kreiert. Es spielt mit dem Kontrast aus teuren Ingredienzien, maßgeschneiderten Akkorden und High-Tech-Düften. Es reizte mich sehr, für Philipp eine Art olfaktorisches Tattoo zu kreieren, ein über die Maßen luxuriöses, sexy und für immer währende PHILIPP PLEIN-Outfit."

Alberto Morillas, Meisterparfümeur

THE $KULL wird als kostbares Eau de parfum präsentiert und soll die Vorstellung eines luxuriösen und sexy olfaktorischen Tattoos wecken, das einen starken süchtig machenden Abdruck auf der Haut hinterlässt. Das Parfum setzt sich aus würzigen, holzig-lederartigen und animalischen Akzenten zusammen. Es weist Nuancen von schwarzem Pfeffer, Kardamom und extravaganten aquatilen Noten auf, die mit exklusiven Aromen von dunklem Holz und Leder angereichert sind und mit dem üppigen Duft von Bourbon-Vanille und schwarzer Ambra abgerundet werden.

THE $KULL Art Edition ist für 350 Euro erhältlich und wird in der ersten Dezemberwoche 2019 erstmals exklusiv in ausgewählten Boutiquen und den E-Commerce-Shops von PHILIPP PLEIN in Europa und den USA erhältlich sein. Ab Januar 2020 erfolgt die weltweite Markteinführung, einschließlich der renommiertesten Kaufhäuser.

Bleiben Sie informiert: In Kürze wird Philipp Plein seinen ersten Herrenduft auf den Markt bringen. Die Bekanntgabe erfolgt Ende Januar 2020 und wird ab März 2020 zuerst den selektiven Vertrieb und anschließend die Welt erobern.

Gestern wurde THE $KULL bei einer exklusiven Party und einem Nachtessen im kleinen Kreis in Philippe Plein's Townhouse in New York lanciert. Für weitere Informationen und Bildmaterial kontaktieren Sie bitte unsere Pressestelle.

Über PHILIPP PLEIN

Der deutsche Designer Philipp Plein gründete 2008 die gleichnamige Luxusmodemarke. Die in der Schweiz ansässige Kollektion umfasst Herren-, Damen- und Kinderbekleidung sowie Accessoires, die sich durch einen unkonventionellen und unangepassten Stil in Kombination mit makelloser Verarbeitung auszeichnen. Die PHILIPP PLEIN-Gruppe ist in renommierten Boutiquen und Kaufhäusern auf der ganzen Welt erhältlich und verfügt über mehr als 250 Mono-Markengeschäfte weltweit, darunter Flagship-Stores in Mailand, Paris, New York, London, Los Angeles, Hongkong und Las Vegas.

