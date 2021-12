50 Best

Connaught Bar in London auf Platz 1 von The World's 50 Best Bars 2021 gewählt

London (ots/PRNewswire)

- Connaught Bar wird zum zweiten Mal in Folge zu The World's Best Bar, gesponsert von Perrier, gewählt

- Die Liste für 2021 umfasst Bars aus 17 Ländern, darunter 18 neue Einträge aus Australien, Indien, Mexiko, Russland, Argentinien, Schweden, Spanien, China und den Vereinigten Arabischen Emiraten

- Der in Frankreich geborene Cocktail-Innovator Remy Savage wird als Roku Industry Icon geehrt

- Thunderbolt, Los Angeles, wird zum Campari One To Watch ernannt

- Re, Sydney, erhält den Ketel One Sustainable Bar Award

- Lab 22, Cardiff, holt den ersten Siete Misterios Best Cocktail Menu Titel

- Hanky Panky, Mexico City, gewinnt den Disaronno Highest New Entry Award mit seiner Platzierung auf Platz 12

- Presidente, Buenos Aires, erhält den Nikka Highest Climber Award und steigt 29 Plätze höher

- Insider Bar in Moskau gewinnt den Titel London Essence Best New Opening

- Attaboy, New York, holt sich den Rémy Martin Legend of The List Titel

Die The World's 50 Best Bars2021, gesponsert von Perrier, wurden am Dienstag, dem 7. Dezember bei einer Live-Preisverleihung in London, England, bekanntgegeben. Die Koryphäen der internationalen Cocktailszene kamen zu diesem Anlass erstmalig seit über zwei Jahren wieder persönlich zusammen. Die Ausgabe für 2021 der jährlichen Rangliste enthält Bars aus 17 Ländern, wobei die Londoner Connaught Bar zum zweiten Mal in Folge den ersten Platz belegte und die Titel The World's Best Bar und The Best Bar in Europe holte.

Unter der meisterhaften Leitung von Agostino Perrone präsentiert die Connaught Bar kunstvolle, moderne Drinks mit stilvollem Service in einem eleganten Rahmen. Die vom verstorbenen David Collins entworfene, kubistisch inspirierte Bar ist für ihren einzigartigen Martini-Wagen bekannt, auf dem die Barkeeper den Gästen ein höchst individuelles Getränkeerlebnis bieten.

Weitere Bars in den Top Five sind Tayēr + Elementary, ebenfalls in London (Nr. 2), der Aufsteiger Paradiso in Barcelona (Nr. 3), der Liebling der Athener The Clumsies (Nr. 4) und die gefeierte Florería Atlántico in Buenos Aires (Nr. 5). Die vollständige Liste finden Sie hier.

Mark Sansom, Content Editor für The World's 50 Best Bars, sagt: „Wir gratulieren der Connaught Bar - diese Auszeichnung ist ein Beweis für die Gastfreundschaft von Ago Perrone und seinem Team und ihr kontinuierliches Streben nach Exzellenz, das sich in der Art und Weise widerspiegelt, wie sie den Martini-Cocktail modernisiert haben. Wir gratulieren ebenfalls allen Lokalen, die es 2021 auf die Liste The World's 50 Best Bars geschafft haben. Es war ein weiteres unglaublich hartes Jahr für das Gastgewerbe, und die Widerstandsfähigkeit und der Zusammenhalt des Sektors angesichts dieser Herausforderungen sind bewundernswert."

